​Se constituyó el Consejo Seguridad de la Región del Pehuén ​

El nuevo espacio permitirá canalizar las necesidades de cada localidad de manera coordinada entre el gobierno provincial, los municipios y la Policía del Neuquén.

El ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén llevó adelante este viernes, en Zapala, la primera asamblea del Consejo Seguridad de la Región del Pehuén, que quedó formalmente constituido dentro de la Ley provincial 3515, normativa que crea el Consejo Provincial y los consejos regionales de Seguridad Ciudadana.

La actividad contó con la presencia del subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez; el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el coordinador regional del Pehuén, Rubén García; el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; y los intendentes de Aluminé, Diego Victoria; Villa Pehuenia–Moquehue, Arturo de Gregorio; y Bajada del Agrio, Ricardo Esparza.

Participaron además los presidentes de las comisiones de fomento de Quili Malal, David Altamirano; Ramón Castro, Nicolás Sifuentes; y Villa del Puente Picún Leufú, Ramón Cuevas.

Durante la primera asamblea, Sánchez presentó el reglamento interno de funcionamiento de los consejos regionales, aprobado por el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.

Explicó además la ley que los crea, la relación entre los consejos regionales y el provincial, y el rol de cada integrante. También destacó la importancia de la regionalización y de que las soluciones en materia de seguridad cuenten con legitimación social.

Los integrantes expusieron las necesidades de cada localidad y conversaron sobre cómo canalizarlas a través del consejo. Sus aportes servirán de base para las próximas asambleas.

Quedó pendiente la elección del presidente y de los secretarios de actas, titulares y suplentes, que se tratará en el próximo encuentro. La cita será el 13 de noviembre en Villa Pehuenia–Moquehue.

Con este paso, el Consejo Seguridad de la Región del Pehuén inicia su trabajo como espacio de articulación entre el gobierno provincial, los municipios, las comisiones de fomento y la Policía del Neuquén.

Participaron también del encuentro el director provincial de Diagnóstico y Prevención, Tomás Diclemente; el director provincial de Análisis Delictual, Marcos Jadra; el director de Seguridad de la zona Pehuén, comisario mayor Daniel Asselborn; el presidente del Concejo Deliberante de Zapala, Víctor Chávez; y concejales de Zapala y Aluminé; entre otros.