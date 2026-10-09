​Ruta Segura: habrá controles y asistencia en los principales corredores viales durante el fin de semana largo ​

El operativo comenzará este viernes a las 17 y continuará durante el sábado y el lunes, con presencia en corredores estratégicos de la provincia. Ante las precipitaciones, se recomienda evitar los viajes nocturnos, consultar el estado de las rutas y no circular por los tramos intransitables.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén implementará un nuevo operativo Ruta Segura durante el fin de semana largo, con tareas de prevención, control y asistencia en distintos corredores viales, ante el incremento previsto del tránsito por motivos turísticos y las condiciones meteorológicas adversas.

El dispositivo comenzará este viernes a las 17 y se extenderá durante la tarde y noche, de acuerdo con la evolución del flujo vehicular. Las tareas continuarán el sábado desde las primeras horas del día y se reforzarán el lunes, durante el regreso de quienes viajen a distintos destinos de la provincia.

El director provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, explicó que el operativo busca acompañar el movimiento vehicular que se registra habitualmente durante los fines de semana largos, tanto de residentes neuquinos que se trasladan al interior como de visitantes de otras provincias que eligen Neuquén como destino.

En ese sentido, advirtió que las precipitaciones registradas en los últimos días y las previstas para el fin de semana requieren extremar las precauciones al conducir. Destacó la importancia de circular a una velocidad que permita mantener el dominio del vehículo y adecuar la conducción a las condiciones de la calzada y la visibilidad.

Controles y asistencia en corredores estratégicos

El operativo contempla la distribución de equipos en distintos puntos de circulación de la provincia. Entre los sectores previstos se encuentran:

Ruta Nacional 237: entre Picún Leufú y Piedra del Águila, en el sector de la recta de Bajada Colorada y en la intersección con la Ruta Provincial 65, acceso a Villa Traful.

entre Picún Leufú y Piedra del Águila, en el sector de la recta de Bajada Colorada y en la intersección con la Ruta Provincial 65, acceso a Villa Traful. Ruta Nacional 22: en la ciudad de Cutral Co, donde la Secretaría de Emergencia cuenta con una base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén.

en la ciudad de Cutral Co, donde la Secretaría de Emergencia cuenta con una base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén. Ruta Provincial 51 y corredor petrolero: con recorridos por el sector de Mari Menuco y presencia en los corredores de las rutas provinciales 7, 8 y 67.

Los equipos brindarán asistencia ante eventuales inconvenientes. Además, contarán con equipamiento para realizar controles de velocidad cuando corresponda, en articulación con la Policía del Neuquén y las autoridades municipales o provinciales con competencia en la materia.

Estado de las rutas: tres tramos intransitables

En paralelo, la Dirección Provincial de Vialidad informó que se encuentran intransitables para todo tipo de vehículos: la Ruta Provincial 13 en el tramo entre Primeros Pinos y Litrán; la Ruta Provincial 23 en el tramo entre Litrán y Pino Hachado y la Ruta Provincial 8 entre Barreales y El Fósforo, por acumulación de agua y barro sobre la calzada.

El organismo indicó que los tramos que permanecen intransitables por acumulación de barro no serán habilitados durante el fin de semana ya que para realizar las tareas de recuperación es necesario esperar a que mejoren las condiciones de la calzada, de manera que los equipos pesados puedan operar con seguridad y efectuar el aporte de material correspondiente.

Sectores con extrema precaución

Además de los tramos intransitables, hay distintos corredores que requieren especial atención por la inestabilidad de las calzadas, la acumulación de agua y barro y la posibilidad de desmoronamientos.

En la Región de los Lagos, las rutas provinciales 48, 62, 63 y 65 se encuentran transitables con extrema precaución, debido al riesgo de desmoronamientos y cortes ocasionados por desbordes de alcantarillas y cunetas.

En el corredor de Vaca Muerta, se recomienda circular con especial precaución en los siguientes sectores:

Ruta Provincial 7: la acumulación de agua puede ocultar baches profundos.

la acumulación de agua puede ocultar baches profundos. Ruta Provincial 6: sectores de Pampa Tril y Barda Castillo, por acumulación de agua y barro y presencia de cortes; también el tramo entre Puesto Hernández y el empalme con la Ruta Nacional 40, por la inestabilidad de la calzada.

sectores de Pampa Tril y Barda Castillo, por acumulación de agua y barro y presencia de cortes; también el tramo entre Puesto Hernández y el empalme con la Ruta Nacional 40, por la inestabilidad de la calzada. Ruta Provincial 17: entre Añelo y Plaza Huincul, por calzada asfaltada mojada y acumulación de agua.

entre Añelo y Plaza Huincul, por calzada asfaltada mojada y acumulación de agua. Badén de Carranza: transitable con precaución, sujeto a variaciones según el volumen de agua y sedimentos.

En la zona Centro, se recomienda evitar la circulación por rutas de ripio y accesos debido a la inestabilidad de las calzadas y a la continuidad prevista de las precipitaciones. En tanto, la Ruta Provincial 21, entre El Huecú y El Cholar, requiere extrema precaución por la baja adherencia provocada por el agua y el barro.

Recomendaciones para viajar de manera segura

Ante las condiciones meteorológicas previstas y el estado de distintos corredores, los organismos provinciales recomiendan evitar la circulación nocturna y consultar el estado actualizado de las rutas y los pasos internacionales antes de iniciar cualquier viaje. También recuerda que es obligatorio el uso de cadenas para el transporte de cargas y recomienda que todos los conductores las lleven consigo. En caso de tener que circular por sectores comprometidos, se aconseja contar con elementos de asistencia, como palas y lingas, para afrontar posibles situaciones de encajamiento en el barro.

Personal y maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad trabajan de manera permanente en los corredores para atender las contingencias y contribuir a la seguridad vial. Se solicita respetar las indicaciones del personal de control y no intentar atravesar tramos señalizados como intransitables.