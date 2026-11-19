También recibió indumentaria para 150 efectivos y equipamiento para las postas de los balnearios, lo que permitirá ampliar la presencia preventiva en más de 35 kilómetros de paseos costeros de la capital provincial.

La seguridad en los paseos costeros de Neuquén contará esta temporada de verano con nuevas herramientas para mejorar la prevención y agilizar la respuesta policial. El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves la firma del acta de entrega, junto al intendente capitalino, Mariano Gaido, de 40 monopatines eléctricos, indumentaria para 150 efectivos y equipamiento destinado a las postas de los balnearios, en una acción conjunta para acompañar el operativo de verano 2026/2027, cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de diciembre.

“Tenemos 35 kilómetros de costa que la Municipalidad de Neuquén, Mariano Gaido y su equipo planificaron y proyectaron. La gente queda maravillada con esta costa y viene a disfrutarla. Es muy importante que la disfruten de manera segura”, expresó el gobernador. En ese sentido, destacó el trabajo articulado para equipar a la Policía y señaló que el despliegue incluirá monopatines con sus respectivos guías, efectivos de la Policía canina y drones que realizarán tareas de vigilancia a lo largo de la costa.

El mandatario remarcó que los drones estarán presentes en todo el sector para acompañar el disfrute de las familias en los ríos Limay y Neuquén. También manifestó su reconocimiento al trabajo de la fuerza provincial y valoró los resultados alcanzados en materia de seguridad. “Estamos muy orgullosos de la Policía que tenemos”, afirmó, y mencionó la labor contra el narcomenudeo y la disminución de los delitos, especialmente en la Confluencia, donde -según indicó- registraron una baja superior al 27 por ciento.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la continuidad del trabajo conjunto con el municipio y explicó que los nuevos vehículos permitirán ampliar la presencia preventiva y mejorar los desplazamientos del personal. “Los monopatines eléctricos van a hacer que se pueda realizar mayor presencia en forma más rápida y más efectiva”, sostuvo.

Nicolini precisó que este recurso se incorporará a un esquema que ya contempla policías que recorren las costas a pie, bicipolicías, motos, móviles y efectivos con canes. De esta manera, los monopatines no reemplazan las modalidades de patrullaje existentes, sino que suman una alternativa ágil para cubrir los sectores de circulación peatonal y los espacios de mayor concurrencia durante la temporada.

El intendente Gaido puso el acento en la profesionalización de la fuerza y en el acompañamiento municipal a las tareas de seguridad. “Tenemos una Policía profesional, una Policía eficiente, una Policía que todos tenemos el orgullo y el agradecimiento de que nos brinde seguridad. Que esta ciudad que crece y se desarrolla, y esta provincia maravillosa, tengan una Policía de jerarquía como la que tenemos también es un orgullo nacional”, expresó.

Gaido subrayó que la entrega forma parte de una política de inversión sostenida del municipio para acompañar el servicio que presta la Policía. Indicó que los 40 monopatines eléctricos representaron una inversión de 250 millones de pesos y consideró que serán una herramienta especialmente útil para los más de 35 kilómetros de paseo costero, vinculados además con la red de ciclovías de la ciudad.

En esta oportunidad, la entrega incluyó 150 chombas, 150 bermudas cargo, 150 pares de zapatillas, 150 gorras y 150 pares de medias, destinados a los efectivos que se sumarán al operativo estival.

Por su parte, la secretaria jefa de Gabinete del municipio, María Pascualini, recordó que el 15 de noviembre comenzó un preoperativo con algunos guardavidas, ante la presencia anticipada de vecinos, vecinas y turistas en los paseos costeros.

“El 1 de diciembre tenemos el lanzamiento de la temporada de verano con todo el equipamiento para guardavidas y, a través de la Secretaría de Movilidad, trabajamos de manera conjunta con nuestra Policía en el concepto de un verano seguro”, explicó Pascualini.

La entrega a la Jefatura de Policía incluyó, además, mobiliario, electrodomésticos e insumos para las postas de los balnearios Albino Cotro, Valentina Sur, Sandra Canale y Península Hiroki.

La iniciativa se suma a las inversiones que el Gobierno provincial viene realizando para la modernización y profesionalización de la Policía del Neuquén. Ese proceso comprende la incorporación de móviles y equipamiento, armas de menor letalidad para intervenciones específicas, mejoras en comisarías y dependencias, y acciones de capacitación para el personal. La incorporación de tecnología y recursos materiales acompaña la formación de los agentes y la actualización de las modalidades de prevención y respuesta.

Con el inicio de la temporada, el despliegue coordinado entre Provincia y municipio buscará que las familias y quienes visiten la ciudad puedan disfrutar de manera segura de los espacios públicos y de los kilómetros de costa que conectan a Neuquén con sus ríos. Los monopatines eléctricos permitirán sumar velocidad y capacidad de desplazamiento en los paseos, dentro de un operativo que combinará presencia territorial, patrullaje, tecnología y asistencia.