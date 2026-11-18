Una paciente de 60 años, con un cuadro cardiológico grave, fue trasladada de urgencia en uno de los helicópteros contratados por la Provincia para atender distintas emergencias, con acompañamiento de personal del SIEN. El operativo, coordinado por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, permitió usar el nuevo espacio acondicionado en la ex U9, cercano a los principales centros de derivación sanitaria de la capital provincial.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén concretó este martes un traslado sanitario aéreo de urgencia desde Aluminé hasta la ciudad de Neuquén, en un operativo coordinado por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Dra. Luciana Ortiz Luna, que permitió articular recursos aéreos y sanitarios para asistir a una paciente de 60 años con un cuadro cardiológico grave.

La mujer recibió atención y tratamiento inicial en Aluminé, donde, debido a la complejidad de su cuadro, se solicitó su derivación urgente hacia la capital provincial.

Para concretar el traslado se dispuso de uno de los helicópteros contratados por la Provincia para intervenir en incendios forestales, realizar vuelos sanitarios y responder ante otras emergencias, incluidas aquellas que puedan producirse en el contexto de la emergencia meteorológica vinculada al fenómeno de El Niño.

La aeronave, con base operativa en San Martín de los Andes, se dirigió hasta Aluminé con personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) de esa localidad, que brindó asistencia sanitaria a la paciente durante el vuelo.

El helicóptero descendió en el predio de la ex Unidad de Detención N.º 9, desde donde la paciente fue derivada a la Clínica de Imágenes de Leben Salud, en la ciudad de Neuquén, para continuar con su atención médica. Según la información proporcionada por los equipos intervinientes, la mujer arribó en buenas condiciones tras el traslado, que se desarrolló en un tiempo considerado óptimo para la intervención.

Un espacio estratégico para la respuesta ante emergencias

La utilización del nuevo punto de descenso representa un avance importante en la organización de los recursos destinados a la atención de emergencias en la provincia. Su ubicación, cercana a establecimientos sanitarios de mayor complejidad, permite disponer de un sector estratégico para las derivaciones aéreas provenientes del interior neuquino.

Esta iniciativa adquiere especial relevancia en el contexto de la emergencia meteorológica vinculada al fenómeno de El Niño, frente a la necesidad de contar con recursos y espacios operativos que permitan responder a contingencias en distintas regiones del territorio.

Durante una recorrida realizada previamente por el predio, con motivo del inicio de los trabajos, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, había destacado la importancia de avanzar con este espacio.

“En la emergencia meteorológica con el fenómeno de El Niño en nuestra provincia, hoy pudimos dar un paso muy importante”, expresó en aquella oportunidad.

Asimismo, remarcó que el objetivo es disponer de un sector que reúna las condiciones necesarias para realizar maniobras controladas y seguras, con acceso cercano a los principales centros de derivación sanitaria.

“En estos días ya estará listo este punto de descenso, en un lugar central, en el corazón de la ciudad de Neuquén, para que ante cualquier emergencia compleja que se genere en la provincia podamos hacer un descenso del helicóptero controlado, seguro y muy cercano a los centros de derivación”, había señalado.

Trabajo coordinado y colaboración solidaria

El acondicionamiento del predio se desarrolla de manera coordinada con la Dirección Provincial de Aeronáutica y contempla tareas de movimiento de suelo, compactación del terreno e instalación de los elementos necesarios para mejorar las condiciones de seguridad de las operaciones aéreas.

Los trabajos cuentan con el aporte solidario de personas y equipos que colaboran con recursos y tareas para concretar el espacio sin costo para el Estado provincial.

En este sentido, Ortiz Luna había destacado especialmente el compromiso “absolutamente altruista y solidario” de quienes participan en las tareas, y agradeció el acompañamiento del ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, y de Alberto Carrasco y su equipo, por facilitar la ejecución de los trabajos.

El traslado sanitario concretado desde Aluminé pone de manifiesto la importancia de la coordinación entre los organismos intervinientes, la disponibilidad de medios aéreos y la incorporación de espacios estratégicos para atender situaciones críticas.

Estas acciones forman parte de la planificación que lleva adelante el Gobierno provincial para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, facilitar las derivaciones sanitarias y garantizar una intervención coordinada en todo el territorio neuquino.