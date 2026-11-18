Se entregaron certificados a 160 estudiantes de universidades e institutos de formación superior que realizaron sus prácticas profesionalizantes en distintas áreas del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, fortaleciendo su formación y acercamiento al mundo laboral.

Durante un acto de reconocimiento, 160 estudiantes de las carreras de Psicología, Recursos Humanos y Administración de Empresas, recibieron el certificado por complementar sus conocimientos académicos con experiencias laborales concretas a través de Emplea Neuquén.

Los estudiantes participaron en equipos interdisciplinarios y desarrollaron herramientas para su futuro desempeño profesional, realizando las prácticas preprofesionales en las distintas áreas del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La Universidad Nacional del Comahue, Universidad de Flores, Universidad Siglo 21, Instituto de Formación Superior IFSSA, Instituto Terciario Séneca e Instituto IFES, fueron parte de dicha articulación.

Las prácticas se llevaron adelante en áreas como Orientación Sociolaboral, Oficinas de Empleo, Formación Profesional, Empleo Independiente, Intermediación Laboral, Kimün, Incluneu y Trayecto Puente.

“Ya llevamos dos años desarrollando esta experiencia, que crece año a año. Este año duplicamos la cantidad de estudiantes que eligieron nuestro ministerio para realizar sus prácticas preprofesionales. Para ellos es una oportunidad de acercarse a su futuro laboral, pero la verdad es que el enriquecimiento es mutuo y nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestro trabajo”, señaló la subsecretaria de Promoción de Empleo y Formación Profesional, Julieta Cuevas.

Además, resaltó que el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones educativas es fundamental, y que “ha dado resultados muy positivos que nos permite acercar la formación académica a las experiencias concretas del ámbito laboral”.

Durante la jornada también se entregaron placas de reconocimiento a las instituciones educativas, en agradecimiento por el acompañamiento y el trabajo conjunto que permitió concretar estas experiencias formativas.