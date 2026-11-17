Se trata de un Lugar Apto para el Descenso de Aeronaves (LADA), ubicado en un sector estratégico de la capital provincial. Permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los aterrizajes y facilitar las derivaciones sanitarias de emergencia hacia centros de mayor complejidad.

Como parte de las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Provincia del Neuquén para mejorar su capacidad de respuesta ante emergencias, comenzaron este martes los trabajos de acondicionamiento de un sector del predio de la ex Unidad de Detención N.º 9, donde se proyecta habilitar un Lugar Apto para el Descenso de Aeronaves (LADA).

Este espacio permitirá contar con un punto adecuado para el aterrizaje de helicópteros que operan en la provincia, especialmente ante situaciones de emergencia que requieren traslados y derivaciones sanitarias hacia centros de atención de mayor complejidad, como el Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”.

La necesidad de disponer de un lugar de estas características quedó en evidencia días atrás, cuando un helicóptero sanitario debió aterrizar en el parque Jaime de Nevares, lindante con el predio de la ex U9, para trasladar de urgencia a un paciente de Piedra del Águila que había sufrido un infarto.

En aquella oportunidad, la aeronave debió descender en un sector con cables y columnas de iluminación, lo que implicó una maniobra compleja. “No hubiera llegado por tierra”, explicó entonces la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, al destacar la importancia de contar con espacios de aterrizaje seguros y próximos a los centros de atención médica.

La funcionaria recorrió el predio durante el inicio de los movimientos de suelo y destacó la importancia de avanzar con esta iniciativa en el contexto de la emergencia meteorológica que atraviesa la provincia.

“En la emergencia meteorológica con el fenómeno de El Niño en nuestra provincia, hoy pudimos dar un paso muy importante”, expresó.

Ortiz Luna destacó especialmente el compromiso y la colaboración desinteresada de las personas que están trabajando para concretar este espacio. En ese sentido, agradeció el aporte “absolutamente altruista y solidario” de quienes participan en el acondicionamiento del terreno y hacen posible avanzar con las tareas.

Asimismo, agradeció al ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, por facilitar la intervención en el predio donde funciona su área, y a Alberto Carrasco y su equipo, por la colaboración y el acompañamiento en la ejecución de los trabajos, que, según explicó, no tendrán costo para el Estado provincial.

Ortiz Luna señaló que actualmente la Provincia cuenta con cuatro helicópteros: dos propios y otros dos afectados al Plan Provincial de Manejo del Fuego. El nuevo punto de descenso estará destinado a facilitar las operaciones de estas aeronaves y de otras que eventualmente puedan ser contratadas ante distintas contingencias.

“En estos días ya estará listo este punto de descenso, en un lugar central, en el corazón de la ciudad de Neuquén, para que ante cualquier emergencia compleja que se genere en la provincia podamos hacer un descenso del helicóptero controlado, seguro y muy cercano a los centros de derivación”, señaló.

Avance de los trabajos

Las tareas comenzaron con la coordinación del ingreso de los camiones que trasladan los materiales, el desmalezamiento del terreno y la delimitación del sector destinado al descenso de las aeronaves.

Actualmente, las máquinas trabajan en el movimiento de suelo y la colocación del material, que será compactado para preparar la superficie de aterrizaje. Además, se prevé instalar mangas indicadoras de viento y otros elementos necesarios para garantizar condiciones de operación seguras.

Los trabajos se desarrollan de manera coordinada con la Dirección Provincial de Aeronáutica y cuentan con el asesoramiento técnico de Carlos Altendorf.

Una vez acondicionado y verificado técnicamente para su utilización, el LADA permitirá mejorar las condiciones de operación de los helicópteros que intervienen en emergencias y facilitar las derivaciones sanitarias hacia los centros de atención de la capital provincial.