La Policía realiza vuelos diurnos y nocturnos en distintos puntos de la provincia. Durante el fin de semana largo, reforzará los controles vehiculares en los principales accesos a la capital neuquina y en los sectores de mayor circulación.

Con una flota de 43 drones operativos y 63 pilotos habilitados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía del Neuquén fortalece su Plan de Vigilancia Aérea. Desde hace varios meses, la fuerza provincial realiza vuelos preventivos sobre corredores viales, accesos a localidades y zonas de alta circulación. Las imágenes que transmiten los equipos permiten detectar situaciones de riesgo y orientar al personal que interviene en tierra.

En la ciudad de Neuquén, los operadores del Centro de Monitoreo reciben en tiempo real las imágenes de los drones y las complementan con las de la red de cámaras de seguridad. Desde el aire pueden observar sectores que quedan fuera del alcance de las cámaras fijas y comunicar a las patrullas qué ocurre y dónde se requiere su intervención.

La flota incluye equipos con cámaras de alta definición, zoom y visión térmica para tareas nocturnas. Además de su uso en controles viales, los drones permiten recorrer grandes extensiones en poco tiempo durante la búsqueda de personas. La Policía también los utiliza en emergencias, investigaciones y eventos de gran concurrencia.

Esta adquisición responde a las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, a través del ministerio de Seguridad, que prevén la incorporación de nuevo equipamiento, tecnología, vehículos y la capacitación constante de la Policía provincial.

Refuerzo vial durante el fin de semana largo

Ante el aumento de tránsito previsto para el fin de semana largo, la Policía reforzará la vigilancia aérea en los principales ingresos a la capital neuquina y en los sectores de mayor circulación vehicular. Los pilotos trabajarán en coordinación con los puestos de control y las unidades de patrullaje.

Desde el aire podrán observar el tránsito en tiempo real y alertar a los efectivos en tierra si detectan maniobras peligrosas. Cuando las condiciones de operación y visibilidad lo permitan, las cámaras también podrán captar imágenes de las patentes para que las autoridades competentes verifiquen posibles infracciones.