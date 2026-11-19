Más de 100 integrantes de la comunidad peruana residente en la provincia, pudieron gestionar trámites esenciales de identidad y documentación.

Se concretó una nueva jornada de atención a la población migrante de Perú, gracias al trabajo coordinado de la subsecretaría de Derechos Humanos del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, junto al Consulado General del Perú en Buenos Aires; con el objetivo de facilitar el acceso a gestiones civiles y de identidad.

En esa oportunidad el dispositivo contó con la asistencia de más de 100 integrantes de la colectividad peruana, con atención presencial en la sede de la Subsecretaría, en dos turnos de trabajo con turnos previos para garantizar una atención ordenada y ágil.

Estuvieron presentes en la jornada, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, la subsecretaria de Derechos Humanos, Natalia Fenizi y el Cónsul general adjunto del Perú en Buenos Aires, Luis Amadeo Solari Antola.

En el dispositivo, las personas pudieron gestionar la tramitación y actualización de su Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano, la emisión y renovación de pasaportes y los certificados de matrícula consular. Además, se tramitaron certificados de antecedentes penales, poderes notariales, autorizaciones de viaje para niños, niñas y adolescentes, e inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones.

En relación con la iniciativa, Tobares expresó: “Neuquén crece con el aporte de quienes eligen esta provincia para desarrollar su vida y su trabajo. En el encuentro con el Consulado General del Perú acordamos profundizar la cooperación y mantener un canal de diálogo abierto para acercar el Estado a la comunidad peruana que vive en nuestra provincia”.

“De este encuentro nos llevamos el compromiso del cónsul de trabajar junto a la Embajada en Perú en pos de facilitarles a los neuquinos que residen allí la tramitación de toda la documentación necesaria y el acompañamiento estatal”, concluyó.

Por su parte, Fenizi resaltó: “celebramos con mucho honor esta nueva jornada itinerante junto al Consulado del Perú, siendo el cuarto encuentro que realizamos de manera coordinada y marca un lineamiento de trabajo que replicamos con otros consulados”.

Asimismo, la subsecretaria destacó la labor del equipo del Espacio de Integración Migrante expresando que “estas acciones son una expresión concreta de lo que significa acercar el Estado a las personas y garantizar el acceso a derechos, siempre desde una perspectiva de derechos humanos, inclusión y no discriminación.”

Al respecto, el Cónsul general adjunto del Perú expresó: “seguimos una política de Estado de acompañar a los peruanos donde estén. Sabemos que las provincias del sur de la Argentina están un poco lejos, pero el objetivo del Consulado es justamente acercarnos, estar a la altura del esfuerzo de nuestros compatriotas y contribuir en su proceso de integración”.

“Mi reconocimiento a la comunidad peruana que se encuentra aquí; es una comunidad trabajadora y muy integrada que, con su esfuerzo diario, respeto y solidaridad, contribuye constantemente al prestigio de nuestro país”, concluyó el diplomático.

Participaron de la jornada el delegado de Neuquén de la dirección nacional de Migraciones, referentes de la colectividad peruana en Neuquén, autoridades de los municipios de Neuquén y Vista Alegre, junto a integrantes de la Pastoral de Migraciones dependiente de la Diócesis de Neuquén de la Iglesia Católica y la Cruz Roja Argentina.

Cabe destacar que programa de Consulados Itinerantes, forma parte del Espacio de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas (EIM Neuquén), dispositivo provincial dedicado hace casi una década de brindar asistencia directa, realizar el seguimiento de trámites y consolidar políticas públicas de inclusión y arraigo en todo el territorio.

Bajo esta iniciativa, la provincia recibió desde 2019 a los consulados peruano, boliviano, colombiano, paraguayo y venezolano. Esta es su décima edición, con más de cinco mil connacionales atendidos.