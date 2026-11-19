Se trata de cinco motocicletas y un minibús para garantizar la operatividad entre los hospitales y distintos puestos sanitarios.

Este jueves, en el Centro Administrativo Ministerial – CAM, el ministro de Salud, Martin Regueiro junto a su equipo hizo la entrega de un minibús para la localidad de Buta Ranquil y de cinco motos para la localidad de Loncopué. Las unidades fueron adquiridas por recupero financiero de los establecimientos y del nivel central.

La incorporación de vehículos en el sistema sanitario provincial permite renovar y fortalecer el parque automotor y la operatividad en distintas localidades de la provincia. Las adquisiciones se hicieron de acuerdo a las necesidades de cada región sanitaria y su geografía.

Luego de la entrega, la directora del Hospital Loncopué, Lorena Castro agradeció a “todos los que estuvieron apoyándonos para lograr este objetivo”.

En su oportunidad, Octavio Jerez, administrador del Hospital Loncopué expresó que “las motos las hemos comprado por recurso financiero, se había demorado, pero este año se retomaron las gestiones y logramos el objetivo que era poder brindar nuevos vehículos a los agentes sanitarios”. Los vehículos serán destinados a reemplazo, e incorporación.

“Estamos contentos por los compañeros que van a tener su medio de movilidad, ya no van a tener que andar caminando para los puestos, así que muy contentos por esta gestión”, manifestó Jerez y reconoció la labor de recupero financiero, “tenemos compañeros que trabajan mucho para conseguir, recuperar los fondos y después poder dar este tipo de utilidad en mejoras para el hospital, mejora para los puestos sanitarios, un millón de cosas que se pueden hacer gracias al recupero”.

Las cinco unidades son marca Yamaha 125cc, doble propósito (calle y ripio), con casco. Serán utilizadas en el puesto sanitario Huncal, Pichaihué, Huarenchenque, y zonas rurales que no tienen puesto sanitario como Portezuelo, Cajón Chico, Mallín del Toro, Hualcupen, Chenque Pehuén. Además, recorrerá la zona del oeste de Loncopué, donde hay muchos puesteros dispersos y requieren del agente sanitario en el lugar para ver la condición de salud de los parajes.

En representación del Hospital de Buta Ranquil, recibieron las llaves del minibús Yanina Sepúlveda, administradora; Celina Chávez, jefa de arancelamiento y Lorena Valenzuela, chofer. La nueva unidad es marca Ford, con capacidad de 18 asientos (17 pasajeros, 1 conductor). Fue adquirida con fondos de recupero financiero, invirtiendo un monto de más de 100 millones de pesos.

Estuvieron presentes Guadalupe Montero, subsecretaria de Servicios de Salud; Iris Martín, subsecretaria de Administración Sanitaria; y los equipos de Recupero Financiero, Compras, Gestión de la Salud, Administración, entre otras direcciones.