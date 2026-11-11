​Neuquén refuerza a la Policía con 1.200 nuevas armas de baja letalidad ​

La Provincia autorizó la segunda compra de dispositivos Taser y Byrna, junto con cámaras corporales, municiones y accesorios. La incorporación amplía las alternativas de intervención policial y estará acompañada por capacitación y certificación del personal.

El Gobierno de Neuquén autorizó la adquisición de 1.200 nuevas armas de baja letalidad y equipamiento complementario para la Policía provincial, con una inversión de más de 6.071 millones de pesos. La medida forma parte del Plan Provincial de Seguridad y da continuidad a la modernización de los recursos destinados a prevenir el delito y proteger a la comunidad.

Las compras fueron aprobadas mediante los decretos 1718 y 1771, firmados por el gobernador Rolando Figueroa, y responden al plan de seguridad impulsado por el Ejecutivo provincial, el cual prevé inversiones estratégicas en equipamiento policial, vehículos e infraestructura.

Esta inversión permitirá ampliar la disponibilidad de dispositivos Byrna y Taser, cuyo uso ya ha registrado resultados positivos en la provincia, ya que ofrecen alternativas para intervenir ante situaciones que requieren el empleo de la fuerza, de acuerdo con los protocolos y las reglamentaciones correspondientes.

La adquisición estará acompañada por nuevas instancias de formación y certificación. Los equipos serán utilizados exclusivamente por personal debidamente capacitado, con preparación específica para cada dispositivo y criterios de actuación definidos.

Mediante el decreto 1718, se autorizó al ministerio de Seguridad a adquirir 1.100 armas de aire comprimido marca Byrna, garrafas de COâ de distintas capacidades, 247.500 municiones de diversos calibres y utilidades, y cinco pares de guantes electrónicos de baja letalidad. Para esta compra se prevé un presupuesto de hasta 2.656.323.085 pesos.

Por su parte, el decreto 1771 autorizó una inversión de 3.415.011.159 pesos para adquirir 100 dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea tipo Taser, 5.920 cartuchos operativos y de entrenamiento, 300 cartuchos inertes para prácticas en seco y 200 cámaras corporales, además de implementos, baterías, licencias y accesorios necesarios para su funcionamiento.

Las cámaras corporales complementarán el equipamiento y permitirán registrar las intervenciones del personal, aportando documentación para su posterior evaluación.

Ambos decretos destacan que la incorporación de estos dispositivos permitirá fortalecer las condiciones de seguridad en las tareas de custodia y brindar al personal una alternativa adicional dentro de los medios menos letales disponibles.