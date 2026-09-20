​Histórico: En el Ruca Che, Argentina llegó a cien triunfos en la Copa Davis ​

Con el calor y el aliento del público neuquino, Argentina se impuso a Turquía por 3 a 1 en la serie correspondiente al Grupo Mundial I. Tras el doble que quedó en poder del equipo visitante, Francisco Cerúndolo selló la victoria con un claro triunfo sobre Mert Alkaya.

En el estadio Ruca Che, Argentina logró cerrar la serie ante Turquía con el claro triunfo de Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-0 sobre Mert Alkaya. La misma quedará en la historia porque terminó sellando la victoria número 100 de Argentina en su historial en la Copa Davis. Además, el equipo que capitanea Javier Frana se clasificó para los Qualifiers 2027, que se disputarán en febrero próximo.

En el inicio de la jornada, Turquía sorprendió al quedarse con el partido de dobles. Fue 6-4 y 6-4 para Arda Azkara y Yanki Erel sobre Guido Andreozzi y Andrés Molteni. De esa manera, la serie se puso 2-1 y ganó cierto suspenso.

Sin embargo, en el segundo turno, Francisco Cerúndolo se encargó de despejar todas las dudas. En apenas 48 minutos de juego, superó claramente a Mert Alkaya por 6-1 y 6-0. Cerúndolo dominó todos los aspectos de juego y desató el festejo de todo el estadio. El triunfo final de Argentina en la serie desató la celebración de la gran cantidad de público que se dio cita en el Ruca Che.

El triunfo albiceleste no fue uno más, porque de esta manera Argentina llegó a 100 triunfos en el tradicional certamen de tenis. Como en su momento el Ruca Che dio a luz a la generación dorada del básquetbol argentino, ahora guardará para siempre este triunfo histórico del tenis argentino.

De esta manera, se cerró un fin de semana inolvidable para Neuquén y el Ruca Che, que tras una gran cantidad de trabajos y remodelaciones, volvió a albergar un evento deportivo de primer nivel internacional. A su vez, la Provincia del Neuquén se convirtió en la sexta provincia en albergar una eliminatoria oficial de Copa Davis (además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la primera sede de la Patagonia en los 103 años de historia de la Selección en la competencia. Solo las provincias de Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires han recibido el evento. Ahora, Neuquén se suma a ese exclusivo círculo.

La serie fue organizada por la Asociación Argentina de Tenis junto con el Gobierno provincial y la municipalidad de Neuquén, consolidando a la provincia como sede de grandes acontecimientos deportivos y proyectándola a nivel nacional e internacional.

Emotivo homenaje

Antes de darle inicio al segundo día de competencia, el Estadio Ruca Che se detuvo por unos minutos para recordar una de las páginas más importantes de la historia del tenis argentino. Se proyectó un video conmemorativo que repasó el camino de la Selección Argentina de Tenis a lo largo de las distintas series disputadas en 2016, hasta llegar a Zagreb, Croacia, donde conquistó por primera -y única- vez la tan ansiada Ensaladera de Plata.

Las dos delegaciones estuvieron presentes sobre la cancha para revivir aquel recorrido que, diez años después, volvió a ocupar un lugar central en una jornada de Copa Davis.