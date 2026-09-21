​El Gobierno dispone recursos y tecnología al servicio de una seguridad más cercana ​

Desde la implementación del nuevo esquema provincial contra el microtráfico, se realizaron 434 allanamientos y se obtuvieron 183 condenas. La política de seguridad suma inversiones en equipamiento, infraestructura, videoseguridad y recursos humanos para anticiparse al delito y reforzar la protección en los barrios.

La lucha contra el microtráfico se convirtió en uno de los principales ejes de la política de prevención que desarrolla el Gobierno de la Provincia del Neuquén. Desde la entrada en vigencia de la Ley provincial 3488, el 28 de febrero de 2025, la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén realizó 434 allanamientos, además de más de 76 operativos propios y con canes que arrojaron resultados positivos. Como consecuencia de estos procedimientos, 183 personas fueron condenadas.

El despliegue permitió secuestrar 222,329 kilos de cannabis sativa, 47 kilos de clorhidrato de cocaína, 31 pastillas de extasis, además de 17,11 gramos y 2,44 mililitros de éxtasis, 3,71 gramos de hongos y 19,7 gramos de ketamina.

La intervención sobre las estructuras vinculadas al narcomenudeo también alcanzó bienes, vehículos y armas. En los procedimientos se incautaron 106 vehículos, 96 armas de fuego y 2.517 municiones, además de 240.073.040 pesos y 30.549 dólares. También fueron clausuradas 33 viviendas y cinco fueron demolidas.

Los resultados forman parte del nuevo esquema establecido por la Ley 3488, que transfirió a la Justicia provincial las competencias para investigar y juzgar el microtráfico de drogas. A partir de esta modificación, la Policía del Neuquén, los fiscales y los jueces provinciales pueden intervenir directamente sobre los casos de venta de estupefacientes a pequeña escala, con mayor proximidad territorial y capacidad de respuesta.

En esa línea, la Provincia trabaja junto con la Municipalidad de Neuquén para desarticular viviendas abandonadas, búnkeres y otros espacios utilizados como puntos de venta o “aguantaderos”, con una intervención que busca no sólo secuestrar drogas, sino también recuperar lugares que impactan en la seguridad y la convivencia de los barrios.

Recursos para anticiparse al delito

Los resultados de los operativos forman parte de una estrategia más amplia que pone a la inversión pública como una herramienta de prevención. El Gobierno provincial destinó 5.300 millones de pesos a dispositivos menos letales, 697 millones a equipamiento informático, 600 millones a emergencias de Bomberos y 120 millones a drones e infraestructura institucional.

La recomposición del equipamiento policial incluyó la incorporación de 350 móviles, 240 de ellos blindados, mientras que está prevista la llegada de otros 359 patrulleros. En junio de este año, también se entregaron 980 chalecos antibalas, 300 de ellos destinados a personal femenino, con una inversión superior a los 1.900 millones de pesos.

La estrategia incorpora además recursos humanos. Se sumaron 931 agentes, se otorgó una recomposición salarial del 21 por ciento, reconociendo la labor diaria, la valentía y la dedicación. Además, se destinó una inversión de 17.000 millones de pesos a la plaza automotriz. A través del programa de Prevención Comunitaria se incorporaron otros 96 agentes.

Más presencia territorial y tecnología

La infraestructura constituye otro de los pilares de la política provincial. En distintos puntos de Neuquén se proyectan más de 60 obras, entre ellas 18 nodos de emergencia, 15 destacamentos policiales, 10 comisarías, ocho edificios administrativos, siete destacamentos de tránsito, ocho ampliaciones de unidades de detención y tres plantas de verificación vehicular.

La tecnología también ocupa un lugar estratégico. Para el programa de videoseguridad se invirtieron 3.773 millones de pesos en nuevos centros de monitoreo y cámaras.

La Policía del Neuquén cuenta además con 25 drones operativos y 24 pilotos especializados, habilitados y certificados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Estas herramientas permiten obtener información del terreno antes de que ingrese el personal policial, anticipar escenarios y planificar los procedimientos reduciendo riesgos.

La prevención muestra resultados

El fortalecimiento de las capacidades estatales se refleja en los indicadores de seguridad. En la provincia se registró una reducción del 18 por ciento en homicidios y femicidios y del 31 por ciento en los delitos contra la propiedad.

Al mismo tiempo, las denuncias anónimas por microtráfico a través de la aplicación Neuquén Te Cuida aumentaron un 80 por ciento, lo que muestra una mayor participación de la comunidad en la detección y prevención de situaciones vinculadas con la venta de drogas.

La estrategia provincial busca que la seguridad no se limite a responder cuando el delito ya ocurrió. La inversión en personal, infraestructura, equipamiento y tecnología apunta a ampliar la capacidad del Gobierno para anticiparse, intervenir sobre el territorio y proteger tanto a la comunidad como a quienes tienen la responsabilidad de cuidarla.