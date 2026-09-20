​Con Tribuna Segura, se detectaron tres alertas de seguridad ​

El programa fue utilizado por primera vez en un encuentro internacional de tenis, con controles en los accesos al estadio Ruca Che y la participación de fuerzas federales, organismos nacionales y equipos provinciales.

El programa Tribuna Segura fue implementado por primera como parte del operativo de seguridad desplegado durante la Copa Davis permitiendo detectar tres alertas durante los controles de ingreso al estadio Ruca Che.

A través de la verificación de identidad y el cruce de información, se identificaron dos alertas correspondientes al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y una persona que figuraba en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.

La utilización de esta herramienta tecnológica permitió fortalecer los controles de acceso y detectar situaciones que requerían la intervención de los organismos correspondientes.

Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, junto con funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y equipos del ministerio de Seguridad de la Provincia del Neuquén.

La implementación de Tribuna Segura en este evento deportivo internacional representa una nueva experiencia de trabajo articulado entre organismos nacionales, fuerzas federales y autoridades provinciales, incorporando tecnología y herramientas de prevención para fortalecer la seguridad en espectáculos masivos.