​Neuquén prepara sus servicios para acompañar una ciudad con 100 edificios en construcción ​

La capital provincial registra 40 proyectos urbanísticos en trámite, más de 400.000 metros cuadrados proyectados para 2026 y una inversión privada estimada en 800 millones de dólares anuales. La Provincia impulsa obras de agua y saneamiento para responder a esa expansión.

El crecimiento de Neuquén capital plantea nuevos desafíos para la infraestructura de agua potable y saneamiento. Con 100 edificios en construcción, 40 proyectos urbanísticos en trámite y más de 400.000 metros cuadrados proyectados para 2026, la ciudad necesita ampliar la capacidad de sus servicios esenciales para acompañar la expansión urbana.

Este fue uno de los ejes de la presentación del programa de inversiones por más de 287.000 millones de pesos encabezada días atrás por el gobernador Rolando Figueroa, junto a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y autoridades del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Según los datos presentados, el desarrollo inmobiliario y urbano representa una inversión privada estimada en 800 millones de dólares anuales. Este movimiento económico genera nuevas demandas sobre los sistemas de producción y distribución de agua potable, las redes cloacales y las plantas de tratamiento.

El desafío es que la infraestructura pública acompañe ese proceso y permita sostener el crecimiento de la ciudad.

Obras en 31 sectores para unas 8.000 familias

El programa provincial contempla intervenciones en 31 sectores de Neuquén capital, con mejoras en el acceso a los servicios básicos para aproximadamente 8.000 familias.

Las acciones forman parte de una planificación que busca ampliar las redes, fortalecer los sistemas existentes y responder a las necesidades de barrios y desarrollos urbanos.

La presentación también identificó problemas de infraestructura que condicionan la expansión de la ciudad, entre ellos la capacidad limitada de algunas plantas de tratamiento, el deterioro de redes cloacales y la necesidad de ampliar la producción y distribución de agua potable.

Uno de los casos más relevantes es la Planta de Tratamiento Tronador, que actualmente se encuentra al límite de su capacidad y no puede recibir nuevas factibilidades cloacales.

La ampliación prevista, con una inversión de 62.210 millones de pesos, permitirá incrementar su capacidad de tratamiento y responder a una demanda que continúa creciendo.

Más agua potable para los nuevos desarrollos

En materia de abastecimiento, la Provincia presentó inversiones por 72.837 millones de pesos, que incluyen la ampliación del sistema Mari Menuco, una nueva cisterna de 500 metros cúbicos en Toma Norte y obras de acueductos en distintos sectores.

A ello se suma el proyecto Nexo IV, con una inversión prevista de 52.400 millones de pesos.

La obra contempla 9,16 kilómetros de acueducto principal por gravedad y una reserva de 5.000 metros cúbicos en Santa Genoveva, para reforzar el suministro en los sectores centro y este de la ciudad. El proyecto tiene una población beneficiaria estimada de 377.000 habitantes.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de abastecimiento y ampliar la capacidad disponible para atender tanto la demanda actual como los futuros desarrollos.

El saneamiento, una condición para seguir creciendo

La expansión de la ciudad también exige incrementar la capacidad de tratamiento y renovar las redes cloacales. El programa contempla 102.810 millones de pesos para plantas de tratamiento, distribuidos entre la ampliación de Tronador, las dos etapas previstas para Bardas Norte y la refacción integral de la Planta PIN.

Además, se proyectan 38.300 millones de pesos para siete colectores cloacales, con intervenciones en Copahue, Saavedra, San Juan, Nodo Vial Jujuy, Hilario Cuadros, 12 de Septiembre y Lanín.

Las obras permitirán mejorar la conducción de efluentes, atender problemas de deterioro e infiltraciones y ampliar la capacidad del sistema.

Infraestructura pública para acompañar la inversión privada

El crecimiento de Neuquén capital no depende únicamente de la construcción de nuevos edificios o desarrollos urbanísticos. También requiere redes de agua, sistemas de bombeo, reservas, colectores y plantas capaces de sostener una mayor demanda. Por eso, el programa presentado por la Provincia combina intervenciones para resolver problemas existentes con proyectos destinados a preparar los servicios para las próximas décadas.

La planificación incluye además un programa de inversiones por 193.510 millones de pesos para el período 2029-2040, orientado a anticipar las necesidades de infraestructura.