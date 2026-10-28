​La Provincia coordinó la evacuación aérea de un poblador que necesitaba atención médica ​

La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos articuló el traslado de un poblador de 76 años de la comunidad mapuche Felipín, en el sector de Aguada del Sapo, a unos 80 kilómetros de Zapala. El operativo permitió superar las dificultades de acceso terrestre provocadas por las tormentas.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, coordinó el martes 27 la evacuación aérea de un poblador de 76 años de la comunidad mapuche Felipín, en el sector de Aguada del Sapo, a unos 80 kilómetros de Zapala. La persona requería atención médica y no podía ser trasladado por tierra debido al estado de los caminos.

El operativo se articuló con intervención de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y de Protección Civil, junto con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Defensa Civil de Paso Aguerre, Vialidad provincial y personal sanitario de la comunidad.

La persona asistida tiene diabetes tipo 2, discapacidad visual y movilidad reducida. De acuerdo con la información aportada por el personal sanitario de la zona, necesitaba atención hospitalaria para el recambio de una sonda y la continuidad de sus cuidados médicos.

En una primera instancia, los equipos de Defensa Civil de Paso Aguerre y Vialidad provincial intentaron acceder por vía terrestre. Sin embargo, la acumulación de barro en los caminos rurales como consecuencia de las tormentas impidió concretar el traslado.

Ante esta situación, la secretaría coordinó la intervención de un helicóptero del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que partió desde Chapelco. El contacto con el personal sanitario de la comunidad permitió precisar las necesidades del poblador y las condiciones de acceso para organizar la evacuación, durante la cual estuvo acompañado por un licenciado en Enfermería.

La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Zapala alrededor de las 17. Allí, un equipo del SIEN recibió al paciente en buen estado general y completó el traslado a la guardia del hospital local en una ambulancia clase A, con coordinación previa para su recepción.

La articulación entre los organismos provinciales, nacionales y locales permitió concretar el traslado y dar continuidad a la atención sanitaria del poblador, pese a las dificultades de acceso a la zona rural.