​EPEN no atenderá al púbico el lunes 13 de julio ​

Con motivo de celebrarse el Día de los trabajadores del sector eléctrico. No habrá actividad administrativa, pero se mantendrán operativas las guardias y los servicios indispensables.

Con motivo del Día de los trabajadores de la electricidad, este lunes 13 de julio no habrá atención al público en las dependencias del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), en cumplimiento de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo.

Durante la jornada no habrá actividad administrativa. No obstante, se mantendrán operativas las guardias y los servicios indispensables para garantizar la continuidad y normal prestación del servicio eléctrico en toda la provincia.

En esta fecha, el EPEN reconoce y agradece el compromiso, la vocación de servicio, la dedicación y el profesionalismo de los trabajadores de la electricidad, cuya labor cotidiana resulta fundamental para asegurar un servicio esencial y acompañar el desarrollo y el bienestar de las comunidades neuquinas.