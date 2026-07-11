​Los Juegos Regionales para Personas Mayores definen a los clasificados para la etapa regional ​

Será la semana próxima, donde se desarrollará la última etapa antes de la gran final provincial prevista para septiembre.

Los Juegos Regionales para Personas Mayores, impulsados por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, están en la etapa final de la instancia local de competencia que organiza cada uno de los municipios.

Los ganadores de esta fase clasificarán a las finales regionales que comenzarán a fines del mes de julio. Luego, los campeones accederán a la gran final provincial prevista para septiembre en fecha y lugar a confirmar.

Desde la secretaría de Deportes, a cargo del programa, destacaron que esta etapa definirá a los representantes de las once disciplinas del programa para participar de los Juegos Nacionales Evita, que serán desde el 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan.

Al respecto la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz señaló que “el deporte es una herramienta fundamental para cuidar la salud, pero también es una oportunidad para encontrarse, compartir experiencias y fortalecer los vínculos que hacen a la vida en comunidad. Por eso creemos que es importante promover la actividad física en todas las etapas de la vida”.

Añadió que “los Juegos Regionales para Personas Mayores son una política pública muy valiosa y desde el Gobierno provincial queremos seguir fortaleciéndolos para que cada año crezcan, incorporen más disciplinas y permitan que cada vez más adultos mayores puedan participar y disfrutar de esta experiencia”.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone destacó que “con este programa queremos llegar hasta el último rincón de la provincia promoviendo valores como la inclusión, el compañerismo y la vida activa”.

“Tenemos un compromiso con las personas mayores que es llegar con nuestra política pública de inclusión a todos”, resaltó y agregó que “con estos juegos, estamos creando alternativas para que aquellos que tal vez hoy no se sientan contenidos tengan la posibilidad de hacer alguna de las muchas actividades que tenemos preparadas para ofrecerles”.

Sobre los Juegos Regionales para Personas Mayores

Los Juegos Regionales para Personas Mayores constituyen una iniciativa que busca fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos sociales y garantizar espacios de participación activa para las personas mayores, de delegaciones de distintos puntos del territorio neuquino, promoviendo valores como la inclusión, el compañerismo y la vida activa.

La etapa local permitirá definir a los representantes que avanzarán a las instancias regionales y provinciales, donde participarán delegaciones de distintos puntos del territorio neuquino.