​La Policía del Neuquén celebró el 65° aniversario de la Escuela de Cadetes ​

La institución conmemoró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la formación de profesionales de la seguridad pública, sustentada en la excelencia académica. La ceremonia incluyó la bendición de los uniformes de los cadetes de primer año y reconocimientos institucionales.

Con 152 cadetes en formación y más de seis décadas de trayectoria, la Escuela de Cadetes “Comisario Inspector Adalberto Staub” ratificó su rol como uno de los pilares fundamentales en la construcción de una Policía moderna, profesional y comprometida con la seguridad de los neuquinos.

La Policía del Neuquén conmemoró el 65° aniversario del Departamento Escuela de Cadetes, mediante un acto institucional realizado en las instalaciones de la casa de estudios, que reunió a autoridades provinciales, representantes de la fuerza, delegaciones de otras provincias y familiares de los cadetes.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto con autoridades de la Policía del Neuquén y del Gobierno provincial. Durante el acto se realizó una reseña histórica de la institución, se entregaron reconocimientos a ex rectores e instituciones invitadas y se llevó a cabo la tradicional bendición de los uniformes de los cadetes de primer año, uno de los momentos más significativos de la jornada por representar el compromiso con la vocación de servicio, la ética y la responsabilidad institucional.

“Estamos reunidos para reconocer una obra colectiva, construida por generaciones de mujeres y hombres que comprendieron que servir a la comunidad no es simplemente una ocupación, es una vocación, una manera de vivir, una decisión que exige disciplina, estudio, coraje y sobre todo un profundo sentido del deber”, destacó el ministro en su discurso.

Nicolini consideró que “toda institución tiene momentos que marcan su historia, pero existen decisiones que trascienden una época y terminan definiendo el carácter de las generaciones futuras. Una de esas decisiones fue la creación de esta escuela de cadetes”.

“No hay desarrollo posible sin convivencia; no hay convivencia sin seguridad y no hay seguridad duradera sin una policía profesional cercana a la comunidad y profundamente comprometida con la ley. Fue en ese contexto que mediante la Ley Provincial 208 en 1961 nació esta escuela de cadetes”, agregó.

Indicó que “una escuela de cadetes nunca forma solamente policías. Forma líderes, servidores públicos, mujeres y hombres llamados a tomar decisiones difíciles cuando otros esperan orientación y confianza”.

“Aquí se aprende el valor de la disciplina, pero también el valor de la prudencia. Aquí se aprende a conducir, pero también a escuchar. Aquí se aprende a ejercer el mando, pero sobre todo a comprender que el mando solamente encuentra legitimidad cuando se ejerce con justicia, respeto y humanidad”, concluyó.

Creada el 10 de julio de 1961 mediante la Ley Provincial Nº 208, la Escuela de Cadetes nació con el objetivo de formar integralmente a quienes tendrían la responsabilidad de garantizar la seguridad pública de la provincia. A lo largo de estos 65 años, acompañó el crecimiento de la Policía del Neuquén, adaptando permanentemente sus programas de formación a las nuevas demandas de la sociedad.

Actualmente, la institución dicta la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana y cuenta con una matrícula de 152 cadetes, distribuidos entre primero y segundo año. Su propuesta académica combina la formación profesional, el entrenamiento físico y operativo y la enseñanza de valores como la honestidad, la integridad, la lealtad, el respeto por los derechos humanos, la responsabilidad ciudadana y la excelencia en el servicio.

De la celebración también participaron delegaciones de las escuelas de policía de La Pampa, Río Negro, Chubut y Mendoza, fortaleciendo los vínculos de cooperación e intercambio académico entre las instituciones de formación policial del país.

La conmemoración de este nuevo aniversario constituyó un reconocimiento al trabajo de generaciones de instructores, docentes y oficiales que contribuyeron al crecimiento de la Escuela de Cadetes y reafirmó el compromiso de la Policía del Neuquén con una formación de excelencia, orientada a preparar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales de la seguridad pública con liderazgo, vocación de servicio y cercanía con la comunidad.