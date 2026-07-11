​Avanza la obra del hospital para la Aluminé de hoy y del futuro ​

La segunda etapa de obra registra un 50 por ciento de avance e implica una intervención de 1.500 metros cuadrados para renovar el sector de internación y consolidar al hospital como respuesta sanitaria para toda la región.

El ministro de Salud, Martín Regueiro, recorrió el Hospital de Aluminé, para relevar el estado de avance de la segunda etapa de la obra, que contempla la renovación integral del sector de internación.

“El Hospital de Aluminé es un hospital que tiene que crecer, y la indicación del gobernador Rolando Figueroa es que estemos en territorio. Por eso estuvimos recorriendo y viendo los avances”, señaló Regueiro, y agregó que al analizar la localidad y el estado actual del establecimiento “se entiende por qué tenemos que avanzar”.

El ministro recordó que el año pasado, durante una recorrida junto al gobernador, se relevaron las instalaciones y se definió incluir esta obra entre las prioridades sanitarias de la provincia, “para que esta comunidad tenga el hospital que se merece” y se pueda dar respuesta a toda la región, considerando que Villa Pehuenia también deriva pacientes a ese efector.

Con esta intervención, el Hospital de Aluminé se consolida como una institución que da una mejor respuesta y accesibilidad a sus habitantes y a toda la región, al tiempo que prepara a la localidad para el crecimiento que se viene en los próximos años.

Una obra por etapas

La intervención actual corresponde a la segunda etapa del proyecto y abarca 1.500 metros cuadrados. En una primera instancia ya se había concretado la inauguración de la guardia, el laboratorio y el sector de rayos, además de la renovación completa del equipamiento.

Ahora el trabajo se concentra en el área de internación, con el objetivo de liberar la internación histórica y trasladarla a un nuevo sector que avanza a buen ritmo. La obra contempla planta baja y planta alta, con espacios administrativos y consultorios que apuntan a mejorar el acceso de la comunidad al hospital.

Según destacó Regueiro, el objetivo es doble: mejorar las condiciones de trabajo del personal de salud y, al mismo tiempo, elevar la calidad de habitabilidad e internación para los pacientes.