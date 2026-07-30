​La Provincia y Plottier avanzan en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad ​

Desde el ministerio de Seguridad se reafirmó la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y el municipio, para brindar respuestas integrales a las demandas de la comunidad, consolidando una agenda común orientada a la prevención, la planificación y el fortalecimiento de las políticas de seguridad.

El ministerio de Seguridad de la Provincia llevó adelante una reunión de trabajo con autoridades de la municipalidad de Plottier con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y avanzar en la implementación de políticas públicas de seguridad.

Además del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y de la intendenta Malena Resa, del encuentro participaron las secretarías, subsecretarías y direcciones que integran el ministerio de Seguridad, junto con los equipos de las distintas áreas del ejecutivo municipal. La jornada permitió generar un espacio de intercambio para abordar las principales problemáticas del territorio, coordinar acciones y definir nuevas líneas de trabajo conjuntas.

En la oportunidad, Nicolini presentó un informe sobre las principales acciones desarrolladas en Plottier, destacando las políticas implementadas, las inversiones realizadas y las estrategias de prevención.

La exposición estuvo acompañada por informes elaborados por la Policía del Neuquén, en los que se detallaron los operativos realizados por las comisarías con jurisdicción en la localidad, las intervenciones preventivas, los controles desplegados y los resultados obtenidos en materia de prevención y combate del delito. Estos datos permitieron analizar la realidad de la ciudad, evaluar los principales indicadores y definir nuevas líneas de acción para continuar fortaleciendo la seguridad de los vecinos.

Nueva comisaría

Durante la reunión se presentó el proyecto de la nueva comisaría recientemente anunciada por el ejecutivo provincial para el sector oeste de la ciudad. La obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad que impulsa el Gobierno de la Provincia, lo que permitirá ampliar la presencia policial y optimizar la capacidad de respuesta ante las emergencias.

El edificio se emplazará en un terreno de casi 2.500 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las calles Godoy y Roca, y contará con una superficie cubierta de 760 metros cuadrados. La inversión asciende a 3.200 millones de pesos.

La ubicación de la nueva comisaría fue definida en función de criterios operativos que permitirán reducir los tiempos de respuesta y acompañar el crecimiento urbano de ese sector de Plottier. Asimismo, la nueva dependencia integrará un esquema táctico de “defensa en triángulo”, complementando el trabajo de las comisarías existentes para ampliar la cobertura territorial, optimizar el despliegue de recursos y fortalecer la prevención del delito.

Durante el encuentro también se reafirmó la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y el municipio, para brindar respuestas integrales a las demandas de la comunidad, consolidando una agenda común orientada a la prevención, la planificación y el fortalecimiento de las políticas de seguridad.