​El mes próximo se inaugurará un nuevo pabellón de máxima seguridad en la U11 ​

Se trata de la segunda etapa que comprenderá 26 celdas. “Estamos superando los 40 mil metros cuadrados de infraestructura en seguridad, además del equipamiento y los móviles que vamos a entregar en los próximos días al personal policial”, destacó el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini supervisaron el avance de las obras de ampliación del nuevo pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), que se prevé inaugurar el mes próximo. Esta unidad se sumará a otra de similares características culminada en diciembre del año pasado.

Esta segunda etapa comprende un pabellón de más de 2.700 metros cuadrados para máxima seguridad y ya se encuentra en ejecución la tercera instancia del proyecto, que consiste en 700 metros cuadrados para mediana seguridad.

Durante el recorrido, el gobernador manifestó que “tener personas privadas de su libertad en las comisarías resiente el sistema carcelario y policial, por eso es prioritario contar con la infraestructura necesaria”. Al respecto, informó que “estamos superando los 40 mil metros cuadrados de infraestructura en seguridad, además del equipamiento y los móviles que vamos a entregar en los próximos días al personal policial”.

Figueroa manifestó que en la meseta de la ciudad de Neuquén “comenzaremos con obras por más de 10 mil metros cuadrados para seguridad, porque estamos haciendo lo que no se hacía para cubrir las necesidades de las y los neuquinos y estamos focalizados en poder lograrlo”.

El mandatario se refirió al déficit de infraestructura que había al inicio de la gestión de gobierno y expresó: “Estamos contentos con el avance. Había una crisis de obras en educación con aulas tráiler que se han reducido, también reactivamos el hospital Norpatagónico, centros de salud para los barrios y obras para seguridad, entre otras”.

Sobre esta segunda etapa de remodelación y ampliación de la U11, la ministra Bertoldi confirmó que se podrá inaugurar el mes próximo “y a la vez estamos trabajando en la siguiente etapa para el pabellón de mediana seguridad. Se está invirtiendo fuertemente e la ampliación de los sistemas carcelarios de la provincia”.

El ministro Nicolini destacó que “con estas obras se da vuelta la realidad penitenciaria lamentable que encontramos al asumir la gestión y a partir de la ley de emergencia comenzamos un trabajo coordinado con la policía”. Las políticas públicas “aspiran a resolver definitivamente la situación penitenciaria con obras que se desarrollan en Cutral Co, Zapala y diez comisarías en el territorio neuquino para que el personal policial pueda realizar bien su trabajo”, finalizó.

La ampliación de la U11 está vinculada a las acciones que desarrolla la Provincia en materia de seguridad. En este sentido, se detalla el fortalecimiento de la lucha contra el delito, la presencia policial en las calles, allanamientos, el equipamiento para el personal policial como las Taser 10 para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y reducir la posibilidad de daños graves.

Las obras vienen a cubrir el gran déficit en infraestructura penitenciaria y forman parte de la planificación estratégica del gobierno de Rolando Figueroa impulsada con recursos propios para responder a las demandas sociales en materia de seguridad ciudadana.

Sobre la obra

El edificio tendrá capacidad para 26 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, pecera de vigilancia las 24 horas, sector de visitas con acceso independiente y patio de 320 metros cuadrados, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

También se extenderá el anillo de circulación, que será utilizado por vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo sector al funcionamiento general del establecimiento.

Además, todo el predio estará cerrado por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, reforzando las condiciones de seguridad del establecimiento.