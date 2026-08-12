​El chivito criollo volvió a conquistar al público en la feria “Tienda de Sabores” ​

Una vez más, el público neuquino eligió productos elaborados en la región, vinculados con la identidad gastronómica del norte de la provincia. Durante el fin de semana, se agotó el stock de cada una de las propuestas.

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) participó de “Tienda de Sabores”, la gran feria de alimentos y bebidas neuquinas que se desarrolló durante el fin de semana en el Espacio DUAM de Neuquén capital. Durante la actividad, la entidad puso a disposición del público alrededor de 300 Chivitos Criollos del Norte Neuquino enteros, además de unos 290 kilos de chivito fraccionado y envasado al vacío, presentado en piezas individuales y congeladas. La totalidad de la producción fue comercializada. La propuesta se completó con los tradicionales escabeches de chivo y de ajo, elaborados en la Planta de Alimentos El Alamito, que también tuvieron una excelente recepción y se comercializaron en su totalidad.

La participación de CORDECC permitió acercar al público productos representativos del Norte Neuquino, poniendo en valor la producción regional y el trabajo de productores y elaboradores de la provincia.

Una nueva forma de llevar el Chivito a la mesa de los neuquinos

Una de las principales novedades de esta edición de “Tienda de Sabores” fue la

posibilidad de adquirir Chivito Criollo del Norte Neuquino trozado y envasado al vacío, una alternativa pensada especialmente para quienes querían disfrutar de este producto emblemático sin necesidad de comprar una pieza entera.

La propuesta permitió acercar este alimento insignia de la provincia a distintos tipos de consumidores, sumando practicidad y comodidad sin resignar la calidad y el origen que caracterizan al producto. Los cortes fueron presentados congelados y envasados individualmente, facilitando su conservación, traslado y posterior consumo. Esta nueva modalidad demuestra que la calidad con origen puede adaptarse a las necesidades y hábitos de consumo de las familias neuquinas, ampliando las posibilidades de disfrutar de uno de los productos más representativos del Alto Neuquén.

La identidad del Alto Neuquén, presente

El Chivito Criollo del Norte Neuquino es mucho más que un alimento: es parte de la identidad productiva y cultural de una región y representa el trabajo y la tradición de cientos de familias crianceras del Alto Neuquén. Su sabor y sus características particulares son el resultado de un sistema de producción tradicional, basado en la cría trashumante y el aprovechamiento de pasturas naturales de montaña, en estrecho vínculo con el territorio y las condiciones naturales de la región.

Este producto cuenta, además, con Denominación de Origen (D.O.), un reconocimiento que certifica su procedencia geográfica y vincula sus características y calidad con el territorio donde se produce. La Denominación de Origen protege y pone en valor las prácticas tradicionales de los crianceros y establece requisitos y controles que permiten garantizar la autenticidad, trazabilidad y calidad del producto, fortaleciendo su presencia en el mercado formal y poniendo en valor el trabajo de quienes lo producen.

“Tienda de sabores”, la feria que todos esperan

“Tienda de Sabores” ya se consolidó como un clásico de la agenda gastronómica neuquina, un espacio que pone en valor la producción, la identidad y el talento de elaboradores de toda la provincia. La feria es organizada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y cuenta con entrada libre y gratuita. En esta edición reunió a más de 50 elaboradores locales, que ofrecieron una amplia y diversa oferta de alimentos y bebidas de origen neuquino. Además, los visitantes pudieron disfrutar de un patio gastronómico con distintas opciones para almorzar y merendar, charlas con los elaboradores, sorteos y un espacio especialmente pensado para los más chicos.

El evento volvió a convertirse en un punto de encuentro para productores y consumidores, acercando a las familias neuquinas una muestra de la diversidad y calidad de los alimentos y bebidas que se producen en Neuquén.