​La Mutual del BPN festejó sus bodas de oro ​

La institución lleva adelante un trabajo solidario y de acompañamiento a sus asociados. Su presidente, Herbert López, repasó las obras en marcha y anunció nuevos proyectos junto a la provincia y municipios.

La Asociación Mutual del Personal del Banco Provincia de Neuquén celebró este lunes sus 50 años de trayectoria, con la presencia de la primera presidenta: Norma Nelly Zalotto, quien recibió un reconocimiento a su labor fundacional. Acompañaron el evento autoridades provinciales y municipales, dirigentes mutualistas, representantes de instituciones, expresidentes, integrantes del Centro de Jubilados, trabajadores y asociados.

El presidente de la entidad, Herbert López, destacó el aporte de quienes construyeron la institución durante cinco décadas y definió al mutualismo como una forma de acompañamiento basada en la solidaridad, la empatía y el trabajo colectivo. “Si querés ir rápido, andá solo, pero si querés llegar lejos, tenés que ir acompañado”, expresó.

López repasó además el impacto que la mutual tuvo en la vida cotidiana de las familias bancarias, desde el acceso a útiles y guardapolvos hasta ayudas ante distintas necesidades. “Darle una mano al compañero que lo necesita, estar cerca, acercarle una solución, algún inconveniente que tiene (…) eso es la empatía que tiene que tener el mutualismo”, señaló.

Entre los principales proyectos mencionó el cerramiento y climatización de la pileta, la ampliación de la oferta turística en Las Grutas, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la construcción de 12 viviendas en Neuquén, a través de Neuquén Habita, y el desarrollo de lotes con servicios, y la ampliación territorial de la mutual mediante delegaciones en cada localidad con sucursal del Banco Provincia.

Durante la celebración distinguieron a Zallotto, primera presidenta de la Mutual, quien expresó: “Gracias por este acto, por este reconocimiento, y gracias a todos por haber continuado con ese emprendimiento que ha sido beneficioso para todos”.

Por su parte, Ignacio Vivas, de la Federación de Mutuales del Neuquén, felicitó a la institución y resaltó que las mutuales evolucionaron para atender necesidades cada vez más complejas, especialmente en salud y servicios. Remarcó que “si nosotros estamos unidos, vamos a ir adelante” y puso a disposición de la entidad el acompañamiento de la Federación.

La celebración también incluyó un saludo de la vicepresidenta primera, Zulma Reina, quien destacó los 50 años de compromiso con asociados y familias y expresó sus felicitaciones y reconocimiento a quienes hicieron posible el crecimiento de la institución.