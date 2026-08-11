​Cómo prevenir la violencia digital: La Guía EMA para actuar a tiempo en las escuelas ​

La mamá de Ema Bondaruk e impulsora de la Guía EMA brindó una capacitación sobre violencias digitales y destacó la importancia de acompañar, detectar señales de alerta y fortalecer la prevención desde las familias, las escuelas y las instituciones.

La prevención es una de las principales herramientas para enfrentar las violencias digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes. Así lo planteó Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora de la Guía EMA, durante su participación en las Jornadas de Ciberseguridad que se desarrollaron este 10 y 11 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo.

Durante la capacitación, Sánchez puso el foco en la necesidad de comprender que los entornos digitales forman parte de la vida cotidiana y que las situaciones de hostigamiento, exposición, difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y otras formas de violencia requieren respuestas concretas y tempranas.

Su exposición también permitió compartir herramientas destinadas a familias, docentes, estudiantes y organismos públicos para reconocer situaciones de riesgo, acompañar a quienes atraviesan una situación de violencia y saber cómo intervenir.

La Guía EMA reúne recursos para identificar y abordar distintas formas de violencia digital, además de estrategias de prevención, herramientas legales y redes de acompañamiento. La propuesta busca promover vínculos digitales responsables y una mayor conciencia sobre el cuidado de la privacidad y la intimidad.

Entre ellas, detectar una señal, escuchar sin juzgar y actuar a tiempo puede prevenir que la violencia digital avance. La Guía Ema recomienda no minimizar ninguna manifestación y considerar toda señal como un posible pedido de ayuda.

El caso de Ema Bondaruk, de 15 años, se convirtió en una referencia para visibilizar las consecuencias que puede generar la violencia digital. La adolescente sufrió la difusión sin consentimiento de un video íntimo y un posterior hostigamiento que profundizó su situación de vulnerabilidad y terminó con su suicidio en agosto de 2024.

Laura, como mamá, transformó el dolor en ayuda para otros, es por eso que también impulsa la Ley EMA, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención, la concientización y las herramientas de actuación frente a situaciones de violencia digital que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Su charla permitió remarcar que prevenir implica educar, acompañar y generar herramientas antes de que la violencia escale. También destacó la responsabilidad compartida de las familias, las instituciones educativas, los organismos públicos y la comunidad para construir entornos digitales más seguros.

Las jornadas reunieron a especialistas, profesionales, organismos públicos y representantes de la comunidad educativa para abordar los desafíos de la seguridad, la convivencia y la prevención de las violencias en los entornos digitales.

La Guía EMA se puede descargar: https://farodigital.org/portfolio/guia-ema/