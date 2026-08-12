​Cuando la nieve no deja pasar, la Provincia multiplica el esfuerzo ​

Organismos provinciales, municipios, comunidades mapuche, fuerzas de seguridad y referentes territoriales articulan recursos y esfuerzos para garantizar servicios esenciales y asistir a las familias afectadas por la nieve, la lluvia y el viento.

El temporal que afecta a Neuquén moviliza a equipos de distintos organismos provinciales, municipios, comunidades y fuerzas de seguridad, con una prioridad: garantizar la presencia del Estado y atender las necesidades más urgentes.

El EPAS mantiene cuadrillas activas las 24 horas para sostener los servicios de agua y saneamiento. En Villa La Angostura, Caviahue y Junín de los Andes, el ingreso de agua a las plantas llegó a ser casi cinco veces superior al caudal normal de diseño, lo que obligó a intensificar las tareas de mantenimiento y bombeo. Ante cualquier inconveniente, el EPAS dispone del Centro de Atención al Usuario, a través del 0800-2224827, y del bot 2994 52-3084.

Por su parte, el EPEN desplegó cuadrillas, vehículos y maquinaria pesada en localidades del centro, oeste y norte provincial. En La Matancilla, el temporal derribó unos 30 postes y afectó dos kilómetros de tendido eléctrico, dejando sin servicio a alrededor de 50 usuarios. Para recuperar la red se movilizaron cerca de 30 trabajadores y más de 15 vehículos.

En Educación se reforzó el seguimiento de las condiciones climáticas para definir cambios de horarios o suspensión de clases cuando fuera necesario. Además, un operativo permitió asistir a dos vehículos con docentes que habían quedado varados entre El Huecú y Colipilli por la acumulación de nieve.

La asistencia social también se extiende a sectores rurales y puestos aislados. Los equipos provinciales distribuyen alimentos, frazadas, nylon, leña, garrafas y medicamentos, incluso caminando cuando la nieve impide el ingreso de vehículos. En la comunidad Cheuquel, por ejemplo, un familiar tuvo que completar a caballo el último tramo para recibir medicamentos destinados a un poblador.

Además, la Corporación Interestadual Pulmarí trabaja en la apertura de caminos secundarios y accesos en la cuenca del Ruca Choroi. Mientras que Vialidad Neuquén colaboró con dos fresadoras de nieve en el paso internacional Pino Hachado. Las tareas contribuyeron a la rehabilitación del tránsito este miércoles 12 de agosto, aunque con extrema precaución y uso obligatorio de cadenas.

Desde el distrito dos se informó que se trabaja con 3 motoniveladoras, 3 cargadoras, de las cuales 2 tienen la fresadora de nieve; un barrenieve camión y una camioneta, barrenieve y salero.

La respuesta frente al temporal se sostiene así sobre una red de trabajadores y organismos que articula recursos y conocimiento del territorio. Cuando el camino se corta, se busca otra forma de llegar. Porque detrás de cada asistencia hay una decisión concreta: que los servicios continúen, que las familias sean acompañadas y que nadie quede atrás.

Consultar estado de rutas

Dado la alerta meteorológica vigente para gran parte del territorio provincial, se solicitó a la ciudadanía que en caso de tener que circular se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales: https://www.dpvneuquen.gov.ar y el Centro de Atención al Usuario al teléfono 2942-572138. También se puede acceder al mapa interactivo elaborado por la secretaría de Emergencias y a la aplicación Neuquén Te Cuida, donde se actualiza permanentemente la información sobre rutas, alertas y operativos en toda la provincia.