​La voz de los crianceros vuelve a las urnas para proteger la trashumancia ​

Durante agosto se realizarán dos jornadas electorales en Chos Malal y Zapala para renovar a los representantes de la Comisión de Huellas de Arreo. El espacio reúne a productores trashumantes y organismos del Estado para planificar obras, proteger los recorridos tradicionales y fortalecer una actividad que forma parte de la identidad neuquina.

Los crianceros trashumantes de la provincia tendrán una nueva oportunidad para elegir a quienes representarán al sector en la Comisión de Huellas de Arreo (CHA), el organismo creado por la Ley Provincial Nº 3016 para impulsar políticas vinculadas a la red de huellas por donde cada año transitan las familias y sus animales durante la trashumancia.

La subsecretaría de Producción convocó a dos jornadas de elección que se realizarán el 6 de agosto, a las 10, en el Patio Salesiano de Chos Malal, destinada a productores de la zona norte; y el 7 de agosto, también a las 10, en el salón Trabun Ruka de Zapala, para los crianceros de las regiones centro y sur.

La renovación de representantes permitirá sostener un espacio de participación directa donde los propios productores acercan las necesidades de cada región, priorizan obras de infraestructura y colaboran en la preservación de una práctica productiva y cultural que distingue a Neuquén.

La Comisión de Huellas de Arreo cumple un rol central en la aplicación de la Ley de Trashumancia. Entre sus funciones se encuentran informar sobre la implementación de la normativa, proponer y priorizar obras sobre las huellas de arreo, intervenir en la resolución de conflictos relacionados con los recorridos, impulsar iniciativas para fortalecer la actividad, colaborar en campañas de difusión y asesorar sobre señalización y seguridad vial.

El trabajo desarrollado durante los últimos años permitió consolidar una red de infraestructura destinada a mejorar las condiciones de traslado de las familias trashumantes. Uno de los principales avances fue la actualización de la Red Provincial de Huellas de Arreo mediante un relevamiento participativo que georreferenció 3.807 kilómetros de recorridos, identificó 1.492 puntos estratégicos – entre ellos 541 alojos- y actualizó el mapa oficial utilizado para la planificación territorial y la preservación de estos corredores productivos.

A partir de las prioridades definidas por la Comisión también se ejecutaron 146 obras sobre las huellas de arreo, entre ellas 55 refugios, 73 corrales, 22 aguadas, 18 cargaderos, 16 cerramientos y 14 intervenciones de mejora y acondicionamiento, distribuidas principalmente en las zonas norte y centro de la provincia.

Además, la CHA promovió el trabajo conjunto con municipios y comisiones de fomento para impulsar ordenanzas locales que resguarden las huellas de arreo e incorporen estos corredores a la planificación urbana, reconociendo su importancia productiva, cultural y patrimonial.

Con una nueva elección de representantes, la Comisión buscará dar continuidad a las acciones destinadas a fortalecer la trashumancia, mejorar la infraestructura y garantizar la preservación de una tradición que forma parte de la identidad y el desarrollo del territorio neuquino.