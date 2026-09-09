​El Chivito Criollo del Alto Neuquén fue furor en Confluencia de Sabores ​

Los visitantes pudieron conocer y disfrutar distintas formas de preparación del producto y disfrutar del stand de CORDECC.

La Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (CORDECC) participó durante el fin de semana de la tercera edición de Confluencia de Sabores, la feria gastronómica que se desarrolló en el Parque Jaime de Nevares de la ciudad de Neuquén. En este marco, acercó al público uno de los productos emblemáticos del Alto Neuquén: el Chivito Criollo del Norte Neuquino.

La participación permitió presentar el producto en diferentes formatos y acercarlo a vecinos y visitantes de toda la región. En el stand de CORDECC se ofreció el tradicional chivito entero congelado y la posibilidad de adquirirlo fraccionado en tres cortes (cuarto delantero, cuarto trasero y costillar), envasados al vacío, una alternativa práctica para llevar a casa y cocinar cuando se desee.

Uno de los principales atractivos de la propuesta fue la posibilidad de probar el Chivito Criollo del Norte Neuquino durante el mismo evento, a través de distintas preparaciones gastronómicas. Los cocineros de Crispa, de Zapala, estuvieron a cargo de la elaboración de alrededor de 60 chivitos al asador, que fueron ofrecidos al público en diferentes propuestas, entre ellas por porción al asador, estofado y empanadas.

De esta manera, los visitantes pudieron conocer y disfrutar distintas formas de preparación del producto y, luego, acercarse al stand de CORDECC para adquirirlo y llevarlo a casa, tanto entero como en piezas fraccionadas.

Los escabeches elaborados por CORDECC también tuvieron una destacada participación durante la feria y fueron muy bien recibidos por el público. Los productos fueron utilizados y presentados por chefs que participaron de las charlas y clases magistrales del evento. Entre ellos, el chef Roberto Noguera y Néstor Castillo, de Raíces del Pehuén, realizaron distintas preparaciones incorporando los escabeches de ajo y de chivo de CORDECC como parte de sus propuestas gastronómicas.

De esta manera, la feria se convirtió en una oportunidad para mostrar las distintas posibilidades gastronómicas que ofrece el chivito y poner en valor el trabajo de los productores del Alto Neuquén.

Potenciar la producción local

Para CORDECC, la participación en Confluencia de Sabores permitió fortalecer la presencia del Chivito Criollo del Norte Neuquino en nuevos espacios gastronómicos y acercar a los consumidores el trabajo que realizan los crianceros y productores del Alto Neuquén.

“La participación en ferias es una política de la empresa porque nos permite dar a conocer los productos que elaboramos, acercarlos directamente a los consumidores y mostrar el potencial que tiene la producción del interior neuquino”, destacó el presidente de CORDECC, Martín González.

En este sentido, el titular de la corporación remarcó que “acompañar las iniciativas de promoción de los emprendedores neuquinos es fundamental para fortalecer las cadenas productivas del interior, porque permite generar vínculos, visibilizar el trabajo que se hace en cada región y abrir nuevas oportunidades comerciales”.

La experiencia de este fin de semana volvió a demostrar el potencial que tienen los productos con identidad territorial cuando logran encontrarse con los consumidores y con el sector gastronómico. El chivito criollo, los escabeches y el trabajo de los crianceros del Alto Neuquén fueron protagonistas de una propuesta que permitió mostrar no solo un alimento, sino también una historia, una forma de producir con identidad.

Cada vez más cerca de todos

La presencia en Confluencia de Sabores se inscribe además en una estrategia más amplia de CORDECC para ampliar sus canales de comercialización para que los productos del Norte Neuquino tengan una presencia cada vez mayor en restaurantes, carnicerías y líneas de supermercados.

“Estamos trabajando fuertemente en fortalecer los canales comerciales, porque entendemos que la promoción tiene que estar acompañada por posibilidades concretas de comercialización. Queremos que los productos del Norte Neuquino puedan llegar cada vez a más consumidores, tanto a través de restaurantes y carnicerías como de las distintas líneas de supermercados”, señaló González.

En esa misma línea, adelantó que los días 3 y 4 de octubre CORDECC estará presente en una nueva Feria del Chivito en el Mercado Concentrador del Neuquén, donde además de los productos de la corporación participarán productores de truchas neuquinas, generando un nuevo espacio para acercar la producción provincial a los consumidores.