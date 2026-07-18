​Duro golpe al narcomenudeo en Cutral Co ​

La Policía del Neuquén desbarató un centro de acopio y una boca de expendio de drogas tras una investigación de doce días.

En un exitoso procedimiento contra el tráfico de estupefacientes a menor escala, la División Antinarcóticos de la Comarca petrolera realizó este viernes dos allanamientos en el Barrio Nehuenche, logrando el secuestro de 350 dosis de clorhidrato de cocaína y un vehículo. También se demoró a una mujer de 35 años, que era la principal investigada.

Las tareas de campo permitieron identificar no solo el punto de venta minorista, sino también una segunda vivienda utilizada de forma exclusiva para el ocultamiento de las sustancias.

La causa judicial se inició a partir de información recibida por los investigadores locales y se tramitó ante el área de Microtráfico de la Fiscalía de Cutral Co, a cargo del Gastón Liotard. El despliegue de los efectivos policiales durante casi dos semanas permitió reunir los elementos de prueba necesarios para que la Justicia autorizara el ingreso a las moradas, neutralizando de forma definitiva una actividad ilícita que generaba gran preocupación e inseguridad entre los vecinos de la zona.

Este resultado es consecuencia directa de la política criminal del Gobierno de la Provincia del Neuquén, que mantiene un firme compromiso en dotar de equipamiento moderno y capacitación permanente a las fuerzas de seguridad, garantizando las herramientas necesarias para erradicar las bocas de expendio en todo el territorio neuquino.