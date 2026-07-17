​Desbarataron dos puntos de venta de drogas en Neuquén ​

La investigación permitió clausurar bocas de expendio cercanas a una escuela del barrio Villa María. Se secuestró cocaína, marihuana, armas y dinero en efectivo, con un saldo de dos personas detenidas.

Una investigación iniciada a partir de denuncias radicadas en la Comisaría 41 permitió desarticular dos bocas de expendio de drogas, ubicadas en el barrio Villa María en la zona del bajo de la capital neuquina. La actividad ilícita se desarrollaba a pocas cuadras de distancia entre sí, en las inmediaciones de una escuela y una plaza.

Tras realizar las tareas de observación y con la correspondiente autorización de la fiscalía especializada en Narcocriminalidad, se llevaron a cabo los allanamientos en los domicilios investigados, este jueves. Los procedimientos se extendieron por aproximadamente cinco horas y requirieron un análisis detallado, dado que la mayor afluencia de compradores se registraba durante el atardecer.

Como resultado de las diligencias, se procedió a la clausura preventiva de una de las viviendas y a la detención de dos personas vinculadas directamente con la comercialización al menudeo.

Durante los registros, el personal incautó 63 gramos de cocaína compactada, equivalentes a unas 110 dosis, y otros 18 envoltorios listos para su venta. Además, se secuestraron 125 gramos de marihuana, dos balanzas digitales con restos de sustancias, otros elementos utilizados para el corte y nailon para el fraccionamiento.

A su vez, se logró el decomiso de 234.600 pesos en efectivo y seis teléfonos celulares. En materia de armamento, se retiraron de circulación una pistola calibre 22, un arma de fuego de fabricación casera, dos réplicas de aire comprimido y 71 cartuchos de diferentes calibres.