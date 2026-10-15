​Con la presencia de delegaciones de toda la provincia, se presentó Huella Mayor en el Ruca Che ​

La jornada reunió a integrantes de centros de jubilados y organizaciones para celebrar el lanzamiento del programa provincial de turismo social. “Queremos desarrollar los viajes para que ustedes la pasen bien, se entretengan y conozcan lugares”, les dijo el gobernador a las más de 1.200 personas mayores presentes.

Con música, baile y mucha alegría, las personas mayores fueron protagonistas en el estadio Ruca Che de la ciudad de Neuquén de la presentación de Huella Mayor, el nuevo programa de turismo social del Gobierno provincial. El gobernador Rolando Figueroa encabezó la jornada, que reunió a integrantes de centros de jubilados y organizaciones de la sociedad civil, en un espacio de encuentro y celebración que marcó el inicio de una propuesta destinada a ampliar las oportunidades de viajar, compartir y disfrutar.

El programa prevé alcanzar a más de 2.000 personas mayores mediante contingentes semanales, con viajes a distintos destinos neuquinos y propuestas que también contemplan a Las Grutas. Entre los lugares de la provincia previstos se encuentran Copahue, Caviahue, Villa Pehuenia, San Martín de los Andes, Huinganco, Las Ovejas, Manzano Amargo, Varvarco y Villa El Chocón. Durante el acto, se sorteó a los dos primeros contingentes que viajarán en los próximos días.

Figueroa destacó que “es muy importante enfocarnos en la política de Estado” que se está desarrollando desde la gestión provincial para las personas mayores. Puso como ejemplo a este nuevo programa de turismo social y también a las obras de viviendas y centros integrales que se están ejecutando y por iniciar en distintas localidades.

“Queremos desarrollar los viajes para que ustedes la pasen bien, se entretengan, conozcan lugares y conozcan nuestra hermosa provincia”, les dijo el gobernador a los presentes y agregó: “Hay muchos que aún hoy no conocen toda nuestra provincia. Y también es para que puedan ir algunos a conocer el mar, a estar en Las Grutas, que eso también es muy importante para nosotros”.

“Que disfruten el programa, que disfrutemos todo el año conociendo la provincia, conociendo Las Grutas y conociéndonos entre nosotros”, les deseó el gobernador a las más de 1.200 personas mayores presentes.

Por otra parte, recalcó que desde el Gobierno “estamos desarrollando centros integrales de adultos mayores de 32 viviendas para que puedan vivir de otra manera”. “Dentro de cada uno de estos complejos habitacionales hay una huerta, una biblioteca y una pileta climatizada para que lo puedan usar también otros adultos mayores”, indicó.

“La obra de Neuquén estamos próximos a terminarla. Ya hemos licitado la de Plottier y la de Plaza Huincul”, indicó y explicó que a medida que se vaya culminando cada obra, que también incluye proyectos en Chos Malal, San Martín de los Andes y Zapala, se iniciará un complejo igual en otra localidad de esa región.

Durante el acto, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido informó que la municipalidad acompañará cubriendo parte de los costos para las personas mayores de la ciudad y también destacó que se pusieron a disposición las instalaciones de Melewe, que “son lugares y hotelería muy importante, de categoría y jerarquía”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli señaló que se trata de “una política pública que diseñó el gobernador, que nos pidió que estemos detrás de cada persona mayor que no haya conocido la provincia del Neuquén, que lo acompañemos y que lo llevemos de la mano básicamente”.

“Más de 1.200 adultos mayores de toda la provincia se acercaron para ver el lanzamiento del programa”, dijo el ministro y remarcó que “vamos a aprovechar todas las herramientas” del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, “como las hermosas hosterías que tenemos en cada rincón. Como recién anunció el intendente Mariano Gaido, también va a poner a disposición Melewe, que tiene hermosa hostería en Villa La Angostura y hemos traccionado junto con el Sindicato de Petroleros para que podamos hacer un convenio que nos permita conocer las hosterías que tienen ellos en Las Grutas”.

“El Gobierno de la provincia del Neuquén los está abrazando para que puedan disfrutar esos momentos y que la próxima vez que nos veamos tengan hermosas historias para contarnos”, concluyó Castelli.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves indicó que “vamos a poder hacer que conozcan todas las hosterías que tenemos en la provincia: Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo y Los Miches, lugares que son muy lindos y también van a poder aprovechar de las termas, que no solamente es un atractivo turístico, sino que tiene muchos beneficios para la salud”.

“Muy contentos de poder colaborar con este programa tan importante. Esto indudablemente va a derramar en todos los prestadores de servicios de turismo, en aquellos que generan toda la gastronomía y todo para que puedan disfrutar”, agregó Esteves.

El programa y la presentación

Cada viaje cuenta con una planificación que contempla el traslado, el alojamiento cuando corresponde, la alimentación, la asistencia durante el recorrido y las actividades previstas, con el objetivo de que las personas puedan disfrutar de la experiencia de manera segura y acompañada. La organización se realiza en articulación con municipios, comisiones de fomento, asociaciones e instituciones de cada localidad, para favorecer la participación en toda la provincia.

Durante la jornada en el Ruca Che, un coro integrado por personas mayores interpretó el Himno Nacional Argentino y de la Provincia del Neuquén, mientras que distintos grupos compartieron presentaciones de danzas folklóricas. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo de los primeros dos contingentes que viajarán por el programa, que invita a descubrir nuevos lugares, compartir experiencias y fortalecer los vínculos con otras personas.

Además, durante el evento funcionó un stand institucional del ministerio de Salud, donde se brindó atención sanitaria a través de controles de presión arterial, vacunación, controles odontológicos y acciones de promoción de la salud.

Impulsado por el Gobierno provincial, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, Huella Mayor busca mejorar la calidad de vida de las personas mayores mediante el turismo social, la recreación y el encuentro con otras personas.

La implementación se realizará de manera articulada y con el acompañamiento del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN); Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten); NeuquenTur; Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y Melewe, la cadena de cabañas y apart hotel del Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquén (IMPS).

Los viajes contarán con referentes que acompañarán a los contingentes y una organización orientada a facilitar el acceso al programa. Además, se prevén acuerdos con prestadores turísticos para acceder a alojamientos, circuitos y propuestas recreativas.

Cómo participar

Para sumarse a Huella Mayor, es necesario tener 60 años o más; acreditar domicilio en la provincia del Neuquén durante cinco años o más; contar con la ficha de salud y la valoración de autonomía; informar los apoyos que se necesitan para disfrutar del viaje. La información sobre salud, autonomía y apoyos permite organizar cada experiencia teniendo en cuenta las necesidades de las personas participantes.

Para inscribirse en esta iniciativa, es necesario formar parte de un grupo de personas mayores de un centro de jubilados, de algún municipio o asociación civil. No se admiten inscripciones individuales.

Para conocer más sobre la propuesta y cómo participar, se puede consultar la información disponible en los sitios web oficiales del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano https://mintrabajoydh.neuquen.gob.ar/ y del Gobierno provincial https://www.neuquen.gob.ar/.