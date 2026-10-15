​La Feria de la Agricultura Urbana Neuquina vuelve con plantines y producciones agroecológicas locales ​

Este sábado, huerteras, huerteros y emprendimientos acompañados por el Proda participarán de una nueva edición de la feria. Habrá plantines hortícolas de temporada y productos elaborados a partir de la producción de las huertas, en un espacio de comercialización, encuentro e intercambio.

El Programa de Desarrollo Agroalimentario (Proda), dependiente de la subsecretaría de Producción del ministerio de Economía, Producción e Industria, realizará este sábado 17 de octubre una nueva edición de la Feria de la Agricultura Urbana Neuquina, una propuesta que reúne a productores y productoras de distintas localidades para acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en las huertas urbanas.

La actividad se llevará adelante en la ciudad de Neuquén, de 10 a 14, en el Paseo de la Costa de la Isla 132, junto a las letras de Neuquén. Se ofrecerá a la comunidad la posibilidad de adquirir plantines agroecológicos de primavera-verano, conocer las experiencias productivas que acompaña el programa y acceder a distintos productos elaborados por huerteras, huerteros y emprendedores locales.

En esta edición participarán alrededor de 80 huerteras, huerteros e integrantes de equipos de trabajo, vinculados a huertas comunitarias, familiares e institucionales de distintos sectores de las ciudades de Plottier, Senillosa, Centenario y Neuquén.

Entre las experiencias participantes se encuentran las huertas de Neu.De.Dis, Nehuenquén, Antu Dañe, La Huerta Las Calandrias de Sosunc, las huertas de los barrios Belén, Cuenca XV, Progreso, Melipal, Rincón de Emilio, Parque Industrial, Alta Barda, el Hospital de Plottier, de Senillosa, Heller y Centenario, además de las huertas de los Centros de Salud de Mariano Moreno, San Lorenzo, Progreso y Bouquet Roldán. También estarán presentes integrantes de los equipos de salud que acompañan estos procesos y un stand institucional de la dirección provincial de Discapacidad, dependiente de la subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores.

La diversidad de experiencias refleja el alcance territorial de la agricultura urbana, su impacto en el trabajo de políticas públicas integrales e interministeriales, y su articulación con espacios comunitarios, instituciones y equipos de salud, que promueven la producción agroecológica de alimentos, el trabajo y la participación ciudadana.

“La feria es una oportunidad para fortalecer los circuitos de comercialización de la producción local y poner en valor el trabajo que hay detrás de cada plantín y cada producto. Cuando acercamos estas producciones a la comunidad, también incentivamos a más familias a comenzar o ampliar sus huertas y contribuimos a construir una cultura de producción y consumo de alimentos locales y agroecológicos”, sostuvo Aldo González, director del Proda.

La feria constituye una instancia de comercialización directa que permite a las familias productoras generar ingresos, fortalecer sus emprendimientos y compartir con la comunidad el resultado de un trabajo sostenido durante todo el año. A su vez, facilita el acceso a plantas cultivadas localmente, adaptadas a las condiciones de la región, para iniciar o ampliar huertas familiares, comunitarias e institucionales.

Durante la jornada se ofrecerán plantines hortícolas de primavera-verano, entre ellos muchas variedades de frutos de estación: tomates peritas, platense, cherrys, tomates antiguos, berenjenas, morrones, diversidades de ajíes, lechugas, albahacas, mostazas, pepinos, melones, zapallo, además de plantas aromáticas y florales, producidas mediante prácticas de manejo agroecológico para enriquecer la biodiversidad en la huerta.

La propuesta permite acercar a las familias neuquinas la diversidad de producciones que se desarrollan en los espacios de agricultura urbana y reconocer el trabajo de quienes cultivan, cosechan, elaboran y comercializan alimentos y otros productos a escala local.

Agricultura urbana, producción local y economía social

Desde su creación en 2017, la Feria de la Agricultura Urbana Neuquina se consolidó como un espacio de encuentro entre las familias productoras y consumidoras, que promueve la comercialización directa, el intercambio de saberes y el fortalecimiento de las economías familiares, locales y comunitarias.

A través de sus distintas líneas de trabajo, el Proda acompaña procesos de producción agroecológica, organización colectiva y desarrollo de emprendimientos vinculados a las huertas urbanas. La asistencia técnica, la formación, el acompañamiento de los procesos productivos y la instalación de capacidades organizativas comunitarias, contribuyen a sostener los ciclos productivos, diversificar las producciones y ampliar las oportunidades de producción, trabajo y comercialización.

“Esperamos esta fecha durante todo el año. Nos venimos preparando desde hace meses, planificando qué producir, preparando los plantines y organizando el trabajo en la huerta y con otras huertas también. La feria es muy importante para nosotras y nuestros emprendimientos, porque nos permite mostrar lo que hacemos, poner valor a nuestro trabajo, comercializar; pero también reencontrarnos con otras huerteras, compartir semillas, plantines, experiencias y saberes. Es una alegría poder mostrarle a la comunidad nuestro trabajo y todo lo que construimos y cultivamos colectivamente durante el año en la huerta”, expresó Ana, huertera participante de la feria, quien destacó el valor del encuentro para fortalecer los emprendimientos, compartir saberes y visibilizar el trabajo colectivo que se sostiene durante todo el año en las huertas.

En este sentido, la feria no solo representa una oportunidad para adquirir plantines y productos locales, sino también para visibilizar las experiencias de agricultura urbana que se desarrollan en distintos barrios y localidades de la provincia, y promover la participación de nuevas familias en la producción de alimentos.

La invitación es a recorrer los puestos, conocer a quienes producen y elegir plantines y productos de las huertas neuquinas para acompañar el comienzo de una nueva temporada de cultivo.