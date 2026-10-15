​Neuquén vuelve a ofrecer el programa de inseminación artificial para pequeños productores bovinos ​

La iniciativa está destinada a productores de hasta 150 unidades ganaderas y contempla la producción de carne y leche. El costo por vientre inseminado para la temporada 2026 es de $81.100. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de octubre.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén volverá a implementar el Programa de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) en bovinos, destinado a pequeños productores de hasta 150 unidades ganaderas (UG), tanto para la producción de carne como de leche. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de octubre.

La iniciativa es ejecutada por técnicos de la secretaría de Producción y coordinada por el Laboratorio de Biotecnologías Reproductivas en Rumiantes de la Estación Agrozootécnica Campana Mahuida

Para la temporada reproductiva 2026, el costo se fijó en $81.100 por vientre inseminado e incluye el tratamiento hormonal para la inducción y sincronización de celos, el semen, el servicio de inseminación artificial a tiempo fijo, el diagnóstico de gestación mediante ecografía y la movilidad del equipo técnico.

La técnica permite planificar los servicios reproductivos del rodeo y concentrar las tareas de inseminación en un período determinado. Su aplicación requiere que los animales y las instalaciones cumplan con condiciones sanitarias, corporales y de manejo adecuadas.

Los productores interesados deberán inscribirse hasta el viernes 30 de octubre de 2026, a fin de contar con el tiempo necesario para adquirir los insumos correspondientes, acercándose a la agencia de producción más cercana a su localidad.

Al momento de solicitar el servicio, deberán indicar la raza que desean utilizar para la compra del semen: Hereford, Aberdeen Angus negro o colorado, o Jersey.

Una vez confirmados los productores participantes, se brindará información complementaria sobre la evaluación de la condición corporal de los animales.

Requisitos para acceder al programa

Los productores interesados deberán contar con un servicio estacionado. Como condición excluyente, los vientres destinados a IATF no deben estar en presencia de toros desde el parto y hasta 21 días después de la inseminación.

En cuanto a los animales, las vaquillonas deberán tener al menos 24 meses de edad y un peso vivo mínimo de 260 kilogramos. Las vacas con cría al pie deberán tener entre 60 y 90 días de paridas, como mínimo, y cumplir con las condiciones corporales requeridas.

La condición corporal al inicio del tratamiento deberá ser igual o superior a 3, con una tendencia de aumento de peso. Se establece como mínimo aceptable una condición corporal de 2,5, siempre que los animales estén ganando peso.

También será excluyente contar con manga y corrales firmes y en buen estado, preferentemente con cepo o yugo, aunque no necesariamente de tipo comercial.

Para organizar las jornadas de trabajo, se recomienda reunir al menos diez vientres por predio o jornada. Los animales pueden pertenecer a distintos productores vecinos, siempre que puedan concentrarse en un corral común.

Además, se aconseja seleccionar vacas que hayan parido y criado un ternero, y vaquillonas hijas de madres con esa característica. También se recomienda priorizar madres de parición temprana.

En los rodeos lecheros, debido a la menor cantidad de animales y a las particularidades de su manejo, se recomienda evaluar la inseminación artificial a celo detectado (IACD), modalidad que puede resultar más eficiente en esos sistemas.