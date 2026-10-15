​Abren las inscripciones al programa de compensación por daños por granizo ​

Del 15 de octubre al 15 de diciembre, los productores podrán inscribirse o adherirse al programa del Ente Compensador Agrícola (ECA), que brinda cobertura ante los daños que el granizo puede ocasionar en los cultivos.

La Provincia, a través de la secretaría de Producción e Industria, recibirá las declaraciones juradas de los productores interesados en incorporarse al Programa Compensador para Daños ocasionados por Granizo en Cultivos Agrícolas, administrado por el Ente Compensador Agrícola (ECA). Las inscripciones y adhesiones serán desde este jueves, 15 de octubre, hasta el 15 de diciembre.

El programa busca acompañar a los productores ante las pérdidas que puedan sufrir por granizo durante la temporada agrícola 2026-2027.

Cuenta con un fondo que se integra con los aportes de los productores adheridos. Si esos recursos no alcanzan para cubrir las compensaciones por los daños registrados, la Provincia aporta la diferencia, tal como lo establece la Ley Provincial 3526.

Cuando se produce una granizada, los daños se verifican técnicamente. El monto de la compensación se calcula según la cantidad de producción afectada y el costo medio de producción establecido para cada cultivo y temporada.

Durante la última temporada, los daños relevados por las áreas técnicas alcanzaron los 1.680 millones de pesos.

Pueden incorporarse al programa: productores frutícolas, con hasta 100 hectáreas; productores hortícolas y/o vitícolas, con hasta 5 hectáreas.

El aporte que debe realizar cada productor depende de la superficie productiva y de la alícuota correspondiente.

Para los productores frutícolas, se aplica el 50 % de la alícuota hasta las 50 hectáreas; el 70 % para superficies de más de 50 y hasta 70 hectáreas; y el 100 % para más de 70 y hasta 100 hectáreas.

En el caso de los productores hortícolas y/o vitícolas de hasta 5 hectáreas, corresponde el 50 % de la alícuota.

¿Qué hacer si cae granizo?

Si el evento ocurre antes de la cosecha, el productor debe informar los daños al ECA mediante una declaración jurada dentro de las 48 horas. También debe continuar con las labores habituales del cultivo y los controles sanitarios correspondientes para mantener el derecho a la compensación.

Para realizar el trámite se debe presentar: DNI; RENSPA actualizado (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios); título de propiedad de la chacra o contrato de arrendamiento o comodato; planilla de adhesión.

Los interesados pueden acercarse al Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo, ubicado en Belgrano 829, Centenario, o realizar consultas por correo electrónico a [email protected].