​Neuquén fortalece la formación de los Agentes de Prevención con técnicas de defensa ​

Durante la jornada se les brindó herramientas para la defensa personal, la identificación de situaciones de riesgo y la atención ante distintos escenarios que pueden presentarse durante las tareas territoriales de los agentes.

Los Agentes de Prevención participaron de una jornada de capacitación centrada en protocolos y técnicas de defensa ante distintas situaciones que pueden presentarse durante sus tareas en el territorio. La actividad se llevó a cabo en el club Ceppron de la ciudad de Neuquén y contó con la participación de la referente del programa, Andrea Cofré, quien coordinó una actividad previa de actualización que se realiza en forma mensual.

Posteriormente la apertura del encuentro estuvo a cargo de Pablo Faundez, presidente de la Asociación Tae Kwon Do del Comahue, que brindó una clase con técnicas específicas de esa disciplina. Lo acompañó Jorge Mora, integrante de la misma entidad y retirado de la policía provincial, cuyo aporte estuvo ligado a herramientas para la identificación de situaciones de riesgo, técnicas de reconocimiento de personas y el papel central que cumple la denuncia policial para el sustento legal de las causas.

A su vez, Ángela Villagra, de la División Tiro y Defensa de la policía provincial, explicó conceptos sobre defensa personal, mientras que Silvia Almirón, ex integrante de esa fuerza de seguridad, facilitó herramientas para la atención a personas con discapacidad.

Durante el encuentro se trabajó sobre casos concretos que pueden presentarse mientras los agentes realizan sus tareas, entre ellos cómo proceder para evitar que una situación potencialmente conflictiva escale y se salga de control.

Este tipo de instancias resultan clave para el desempeño cotidiano de los agentes, ya que les brindan herramientas concretas para actuar con responsabilidad y criterio ante las distintas situaciones que pueden encontrarse en el territorio. La formación continua fortalece la capacidad de respuesta del programa y contribuye a que los agentes puedan cumplir su rol con mayor seguridad, tanto para ellos como para los vecinos y vecinas con los que interactúan a diario.

El programa Agentes de Prevención depende de la subsecretaría de Prevención y Organización Ciudadana, del ministerio de Seguridad neuquino, y se enmarca en la Ley N° 3480 de Regionalización, que impulsa la descentralización y el fortalecimiento institucional en todo el territorio provincial.

A través de jornadas como esta, el programa continúa consolidando la presencia de los agentes en los barrios, las escuelas y los espacios públicos, en articulación con distintas instituciones y organismos que aportan su experiencia a la formación del equipo.