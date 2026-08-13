​Guardianes Ambientales: la educación como experiencia concreta de cuidado del entorno ​

Niños, niñas y adolescentes participaron de una jornada de intercambio de saberes, recorrieron la Huerta Comunitaria Belén, construyeron una compostera y elaboraron cartelería para promover el cuidado ambiental en el barrio.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales realizó el cuarto encuentro del proyecto Guardianes Ambientales, una propuesta de educación y concientización que se desarrolla mensualmente junto a niños, niñas y adolescentes.

La jornada se realizó este miércoles 12 de agosto en el Centro Comunitario Oeste y la Huerta Comunitaria Belén, con la participación de las Mujeres Huerteras, Guardafauna de la Provincia del Neuquén y el Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

La actividad comenzó con un desayuno de bienvenida y un espacio de intercambio con las Mujeres Huerteras del Centro Comunitario. Durante el encuentro, compartieron sus experiencias, las formas de organización y trabajo en la huerta, el tiempo que lleva en funcionamiento y los productos que obtienen.

A su vez, los niños, niñas y adolescentes recuperaron los conocimientos, observaciones y experiencias construidos durante los encuentros anteriores del proyecto. Este intercambio permitió vincular los aprendizajes ambientales con prácticas concretas que se desarrollan dentro de la propia comunidad.

Aprender a partir del territorio

Posteriormente, el grupo recorrió la Huerta Comunitaria Belén, donde pudo observar distintas prácticas de cultivo y conocer cómo se organiza y sostiene participativamente este espacio.

Al regresar al Centro Comunitario, se desarrolló un taller sobre separación de residuos orgánicos y compostaje. Allí se explicó la importancia de aprovechar los restos de origen vegetal para producir compost, reducir la cantidad de residuos y generar un recurso útil para mejorar el suelo de la huerta.

Como parte de la actividad práctica, las y los participantes construyeron e instalaron una compostera que quedará disponible para el uso cotidiano del Centro Comunitario.

La jornada también incluyó la elaboración de carteles y señalética destinados a promover el cuidado ambiental en distintos espacios del barrio, la Comisión Vecinal y la huerta. Las piezas serán utilizadas en próximas acciones de sensibilización impulsadas por el proyecto.

Educación ambiental con participación comunitaria

Guardianes Ambientales propone un encuentro por mes para que las infancias y adolescencias puedan incorporar conocimientos ambientales a partir de la observación, la experimentación y el trabajo colectivo.

Durante las primeras jornadas se realizaron visitas al Complejo Ambiental Neuquén (CAM) y distintas actividades educativas y de concientización. El proyecto cuenta con el acompañamiento del IJAN, Guardafauna y el Programa de Desarrollo Agroalimentario (Proda), que aportan saberes y experiencias desde sus respectivos ámbitos de trabajo.

Esta cuarta jornada permitió reafirmar la importancia de generar espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan participar, expresarse y reconocerse como protagonistas del cuidado de su entorno.

Estas propuestas buscan que la educación ambiental trascienda la transmisión de contenidos y se convierta en una experiencia concreta: aprender cómo se gestionan los residuos, conocer los procesos de una huerta, recuperar saberes comunitarios y producir mensajes capaces de sensibilizar a otras personas.