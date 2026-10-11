​Centenario se erige como un polo en el cultivo de hongos comestibles ​

La localidad cuenta con Hongos del Neuquén, un emprendimiento dedicado a la producción y comercialización de gírgolas frescas y deshidratadas. Además, se ubica un laboratorio que provee de semillas a todo el país.

El cultivo de hongos comestibles registra un crecimiento sostenido a nivel nacional impulsado por su consumo, estimado en un 6 por ciento anual.

La demanda es impulsada por nuevas tendencias de alimentación consciente, comunidades veganas, vegetarianas y fitness, que priorizan alimentos frescos, de alto valor nutricional y versatilidad gastronómica.

Centenario parece estar en sintonía con esta nueva ola: en la localidad se encuentra “Hongos del Neuquén”, un emprendimiento dedicado a la producción y comercialización de gírgolas frescas, fundado por Sergio Bengolea.

Desde su inicio en 2024, su crecimiento fue sostenido. “Comenzamos con una prueba piloto de cultivo de hongos sobre troncos y a partir de ahí realizamos inversiones y nos especializamos en cultivo sobre sustrato para poder ofrecer el producto durante todo el año”, señaló Bengolea.

Desde sus inicios contaron con la asistencia técnica y promoción en ferias a través del Centro PyME-ADENEU, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.

“Buscamos asesoramiento en el Centro PyME y desde el principio nos dieron una gran mano, nos dieron mucha información y nos capacitaron, tanto en lo que es el cultivo sobre sustrato como sobre troncos”, destacó Bengolea.

Los inicios

A partir de una conversación entre Sergio y una amiga surgió la idea del emprendimiento para lo cual empezaron a estudiar y a conocer el proceso productivo y comercial. “Vimos un mercado bastante nuevo, pero que podría llegar a tener potencial porque hoy las personas buscan comer más sano”, comentó el productor.

A su vez, observó que el mercado “es muy desafiante porque hoy hay mucha gente que no conoce el consumo de hongos comestibles, entonces nuestro desafío es conquistar el mercado, enseñándole a la gente a consumirlos”.

En su página web y en Instagram (hongosdelneuquen) comparten recetas y recomendaciones para la conservación de las gírgolas.

En su proceso de expansión, también decidieron invertir en una planta de deshidratado para agregar valor a la propia producción y ofrecer servicios a otros productores.

Producción neuquina de semillas

Desde hace más de 20 años, el Centro PyME-ADENEU gestiona el Laboratorio de Hongos Comestibles y Tecnología Aplicada que produce y provee de inóculo (semilla) para la producción de hongos comestibles a distintos puntos del país.

Para los emprendedores neuquinos también se brinda asistencia en el análisis microbiológico para detección de enfermedades de los cultivos y contaminaciones en los sustratos utilizados.

En la actualidad, el inóculo es provisto a más de 20 productores de Neuquén y también se comercializa y despacha a más de 300 clientes, distribuidos en 13 provincias del país.

Para hacer pedidos y consultar las cepas que comercializa, es posible comunicarse con el laboratorio al siguiente número de WhatsApp: +54 9 2996 32-8808.