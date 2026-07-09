​Con un multitudinario desfile, se celebró en Neuquén el Día de la Independencia Nacional ​

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto oficial, que incluyó el tradicional desfile por calle Mitre con la participación de escuelas, fuerzas de seguridad, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas.

Con un concurrido y colorido desfile, se celebró en la ciudad de Neuquén el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. El gobernador Rolando Figueroa encabezó este jueves el acto oficial, acompañado por el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

También estuvieron presentes la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura, Zulma Reina; los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset; de Salud, Martín Regueiro y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; las ministras de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero; la senadora nacional Julieta Corroza y la diputada nacional Karina Maureira, entre otros.

La celebración se llevó a cabo sobre calle Mitre de la ciudad de Neuquén, donde se desarrolló el tradicional desfile. La organización estuvo a cargo del Gobierno provincial, con el acompañamiento del Banco Provincia del Neuquén, la Fundación BPN, la municipalidad de Neuquén, el Ejército, el ministerio de Seguridad, la Policía del Neuquén, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y centros de Veteranos y Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas. La ceremonia pudo seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de RTN.

Luego del acto, el ministro Ousset destacó que se trata de “una fecha importante para el país y para Neuquén en particular, en estos tiempos donde nuestra provincia tiene un protagonismo especial por todo lo que genera y produce, por todas las expectativas que genera nuestra gente a partir de lo que estamos logrando”.

“Fue un día muy lindo de celebración, en una ciudad que está hermosa y con el acompañamiento de la gente y el clima”, dijo el Jefe de Gabinete y añadió: “Muy importante para recordar nuestras raíces y nuestras tradiciones. Es un momento en el cual los argentinos podemos compartir y rememorar nuestros orígenes, de dónde venimos y también pensar hacia dónde vamos”.

Por último, Ousset señaló que “nuestra provincia hoy es el motor del crecimiento de nuestro país. Y como siempre decimos, es importante que los neuquinos estén bien y estamos muy enfocados en eso. Seguramente si a Neuquén le va bien, a nuestro país le va a ir bien”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, Marlene Velázquez realizó “un balance sumamente positivo” por el festejo por el nuevo aniversario de la Independencia Nacional.

Destacó la presencia de un gran número de vecinos y vecinas y agradeció “a toda la gente que ha venido, con sus banderas, su espíritu de festejo y de baile”. “Felices de haberlo hecho y de estar acá participando”, finalizó.