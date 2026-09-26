​Avanza el proceso licitatorio de la Planta de Tratamientos de Efluentes I de San Martín de Los Andes ​

La Provincia dio respuesta a una necesidad planteada por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes. Luego de un relevamiento técnico realizado en la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales I, el EPAS licitó equipamiento destinado a mejorar su funcionamiento y reducir riesgos ante eventuales contingencias operativas.

El gobierno de la Provincia, a través del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), avanza en el proceso para incorporar nuevo equipamiento destinado a fortalecer el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales I (PTEC I) de San Martín de los Andes.

La intervención surgió a partir de una necesidad presentada por la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes, que requirió asistencia a representantes del Gobierno provincial. A partir de ese planteo se trabajó de manera articulada entre la Cooperativa, el Organismo de Control Municipal y el EPAS para evaluar las necesidades del sistema.

En ese marco, personal técnico del organismo provincial realizó un relevamiento y evaluación de las instalaciones de la PTEC I. El trabajo permitió analizar el estado de las distintas operaciones unitarias e identificar requerimientos de equipamiento orientados a mejorar el funcionamiento de la planta y reducir los riesgos asociados a eventuales contingencias operativas.

Entre los aspectos relevados se identificaron necesidades relacionadas con el sistema de aireación, la deshidratación de lodos y el respaldo energético de las instalaciones.

Equipamiento para fortalecer el sistema

A partir del diagnóstico técnico, el EPAS realizó una licitación pública para adquirir equipamiento que posteriormente será puesto a disposición de la Cooperativa para fortalecer la operación de la planta.

La contratación contempla dos sopladores de tornillo, uno de 55 kW y otro de 45 kW, ambos equipados con sistemas de regulación y control; un grupo electrógeno de 330 kVA, con cabina insonorizada, tanque de combustible y tablero de monitoreo y arranque; y un equipo deshidratador de lodos tipo decanter, equipado con tablero de comando, variador de frecuencia y sistema de operación automática mediante HMI.

Los equipos permitirían intervenir sobre distintos puntos considerados relevantes durante la evaluación técnica. Los sopladores están destinados al sistema de aireación; el decanter, al proceso de deshidratación de lodos; y el grupo electrógeno permitirá disponer de respaldo energético frente a eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

Siete ofertas para la provisión

Como resultado de la convocatoria realizada por el EPAS, se recibieron siete ofertas para la provisión del equipamiento requerido.

Con la presentación de las propuestas concluyó esta instancia de la licitación y el procedimiento continuará ahora con las etapas de evaluación correspondientes, antes de avanzar hacia una eventual adjudicación.

La iniciativa forma parte del acompañamiento técnico de la Provincia a los sistemas de agua y saneamiento de las localidades y, en este caso, responde a una necesidad concreta planteada por la Cooperativa de San Martín de los Andes.

La incorporación proyectada del nuevo equipamiento busca fortalecer la capacidad operativa de la PTEC I, mejorar las condiciones de funcionamiento y contar con mayores herramientas para responder ante posibles contingencias, acompañando la prestación de un servicio esencial para la localidad.