Visita del papa León XIV: Córdoba prepara un operativo para 1,5 millones de personas

Córdoba prepara un amplio operativo por la visita del papa León XIV: esperan 1,5 millones de personas, cortes de tránsito y un posible asueto.

Córdoba comenzó a definir el operativo de seguridad y tránsito que se desplegará durante la visita del papa León XIV, una jornada para la que las autoridades provinciales estiman una convocatoria de más de un millón y medio de personas.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la actividad central será una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la ciudad de Córdoba. La organización del operativo ya comenzó a coordinarse entre funcionarios provinciales, nacionales y representantes del Vaticano.

Durante las últimas horas se realizaron recorridas por los lugares que formarán parte del itinerario del Pontífice. También participaron de las reuniones representantes de la Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El recorrido del Papa por Córdoba

Además de la misa en FAdeA, León XIV visitará el Arzobispado de Córdoba, donde está previsto que almuerce, y posteriormente se trasladará hasta la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Una vez finalizadas las actividades en la ciudad, el Papa regresará al aeropuerto. El cronograma previsto contempla su partida hacia Buenos Aires cerca de las 18 horas.

La visita a Córdoba será uno de los puntos principales de la agenda que León XIV desarrollará durante su estadía en la Argentina, que también contempla actividades en Buenos Aires.

Cortes de tránsito y un posible asueto

La llegada de una multitud obligará a implementar un esquema especial de circulación. Quinteros anticipó que habrá cortes importantes en distintos sectores de la ciudad y que algunas restricciones comenzarán 24 horas antes del evento.

Entre las zonas alcanzadas estarán la Circunvalación, avenida Colón y el área del Centro, que permanecerá con un fuerte dispositivo de seguridad durante la jornada.

A esto podría sumarse un asueto administrativo extraordinario. El gobernador Martín Llaryora analiza la posibilidad de disponerlo para facilitar la movilidad y reducir la circulación, especialmente si el Gobierno nacional no establece una medida similar.

Desde la provincia remarcaron que la magnitud del operativo está directamente vinculada con la cantidad de personas que se espera que lleguen a Córdoba. Según Quinteros, la convocatoria podría superar ampliamente la registrada durante la visita de Juan Pablo II en 1987, cuando unas 500.000 personas participaron de las actividades.

“Es una actividad absolutamente inédita e histórica para Córdoba”, sostuvo el ministro, al anticipar una jornada que tendrá un fuerte impacto sobre el tránsito y la actividad habitual de la ciudad.

Las autoridades pidieron a los cordobeses anticiparse a las restricciones y tener paciencia durante el operativo, debido a que buena parte de los recursos estarán concentrados en garantizar la seguridad y el desarrollo de la visita papal.