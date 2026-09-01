Qué miran los argentinos antes de sacar un crédito y qué priorizan

Un informe de Focus Market reveló qué factores pesan más entre los argentinos al momento de elegir un crédito y cuánto terminarán pagando.

Un informe de Focus Market reveló que el costo del financiamiento y la tasa de interés son los principales factores que tienen en cuenta los argentinos antes de tomar un crédito, muy por encima de la rapidez de aprobación o la cantidad de cuotas.

Al momento de endeudarse, los consumidores parecen tener una preocupación central: cuánto terminarán pagando por el dinero que reciben. Según el relevamiento, el 38,19% señaló que lo primero que observa es el Costo Total del Crédito, mientras que el 28,92% se fija principalmente en la tasa de interés.

Entre ambos factores concentran más del 67% de las respuestas, lo que refleja el peso que tiene el costo efectivo del financiamiento en la decisión de los hogares.

El costo pesa más que la comodidad

En un segundo escalón aparece el valor de la cuota mensual, elegido por el 13,80% de los encuestados. Le sigue la posibilidad de adelantar cuotas o cancelar anticipadamente el crédito, con el 9,64%.

Mucho más atrás quedan otros aspectos vinculados con las condiciones del préstamo. La cantidad de cuotas representa el 4,73% de las respuestas, los requisitos para acceder al crédito el 3,02% y la rapidez del otorgamiento apenas el 1,51%.

Los datos muestran así que la facilidad para conseguir el dinero no parece ser el principal atractivo. Para la mayoría, resulta más importante conocer el costo final de la operación y la tasa que deberá afrontar durante el período de financiamiento.

El relevamiento también consultó específicamente qué característica resulta más importante a la hora de elegir un crédito. En este caso, el 61,86% respondió que busca pagar la menor cantidad de intereses posible.

La cuota baja quedó en segundo lugar, con el 14,62%, mientras que el 10,59% priorizó que el préstamo sea otorgado por una entidad de confianza. Tener pocas cuotas fue señalado por el 7,42%.

En cambio, apenas el 2,75% consideró determinantes la rapidez de aprobación y la cantidad de requisitos.

La capacidad de pago, otro punto clave

Desde Focus Market remarcaron que elegir un crédito no debería reducirse únicamente a comparar tasas o cuotas. También resulta necesario evaluar si los ingresos permitirán sostener el compromiso durante todo el período del préstamo.

Damián Di Pace, director de la consultora, señaló que antes de endeudarse es importante analizar qué proporción de los ingresos quedará comprometida, la estabilidad de esos ingresos, el plazo, si la tasa es fija o variable y la evolución esperada de la inflación y del costo de vida.

La pregunta, según planteó, no debería ser solamente si una persona puede pagar una determinada cuota en el presente, sino si podrá mantener ese nivel de compromiso durante todo el crédito frente a posibles cambios en sus ingresos o en el contexto económico.

El análisis también pone el foco en la situación de la mora. Para Di Pace, reducir los niveles de incumplimiento requiere no solo refinanciar o reestructurar las deudas existentes, sino también avanzar hacia una reducción gradual y sostenible del costo del financiamiento.

El planteo apunta a evitar que una deuda reordenada vuelva a generar dificultades si las nuevas condiciones de crédito mantienen tasas elevadas y continúan presionando sobre los ingresos de los hogares.

En definitiva, el relevamiento muestra un consumidor más atento al precio real de endeudarse. Antes de mirar la velocidad con la que puede obtener el dinero o la cantidad de trámites que debe realizar, la principal pregunta parece ser cuánto le costará devolverlo.