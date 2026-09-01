Patentaron más de 73.500 motos en agosto y las ventas crecieron 34%

La venta de motos volvió a mostrar un fuerte crecimiento en Argentina. Durante agosto de 2026 se patentaron 73.566 motovehículos, un 34,2% más que en el mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 54.814 unidades, según informó la División Motovehículos de ACARA.

El mercado también creció frente a julio. En comparación con las 72.231 unidades patentadas durante el mes anterior, agosto marcó una suba del 1,8%.

Con estos números, el acumulado de los primeros ocho meses del año llegó a 586.650 motovehículos, lo que representa un incremento del 41,2% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 415.523 unidades.

En el ranking de marcas, Honda volvió a ocupar el primer lugar con 15.581 unidades patentadas durante agosto. La siguió Gilera, con 8.988, mientras que Motomel quedó tercera con 8.724.

Keller se ubicó en el cuarto puesto, con 6.593 unidades, y Zanella completó el top five con 6.506. De esta manera, Corven quedó fuera de las cinco marcas más patentadas del mes.

La competencia también se refleja en los modelos más elegidos por los argentinos. La Honda Wave 110S volvió a quedarse con el primer puesto, con 8.337 unidades patentadas.

La Gilera Smash avanzó al segundo lugar con 6.513 unidades y desplazó al tercer puesto a la Keller KN 110-8, que registró 5.555 patentamientos.

El ranking se completó con la Motomel B110, con 4.755 unidades, y la Corven Energy 110, que alcanzó 3.674 patentamientos.

El crecimiento acumulado del mercado muestra que las motos mantienen un fuerte nivel de demanda durante 2026, con más de medio millón de unidades patentadas en los primeros ocho meses del año.