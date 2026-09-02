Femicidios en Argentina: 169 mujeres fueron asesinadas en lo que va de 2026

Un informe de la Casa del Encuentro registró 169 femicidios en Argentina hasta agosto de 2026. El 67% ocurrió en viviendas y hubo 349 intentos.

Un total de 169 femicidios fueron registrados en Argentina entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, según el relevamiento realizado por la Casa del Encuentro a través del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. El informe también contabilizó 349 intentos de femicidio y señaló que en el 67% de los casos las víctimas fueron asesinadas en su propia vivienda o en la que compartían con el agresor.

El relevamiento establece que, dentro de los 169 casos registrados, hubo 144 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, ocho transfemicidios y 17 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

Como consecuencia de estos hechos, 203 hijos e hijas quedaron sin madre. Más de la mitad de ellos son menores de edad, de acuerdo con los datos difundidos por la organización.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Las víctimas y el vínculo con los agresores

Uno de los datos que vuelve a poner el foco sobre el ámbito doméstico es el lugar donde ocurrieron los asesinatos. Según el informe, el 67% de las víctimas fue asesinada en su vivienda o en una vivienda compartida con el agresor.

La Casa del Encuentro remarcó que, en más de la mitad de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Para la organización, este escenario demuestra que el hogar continúa siendo un espacio de especial riesgo para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El informe también señaló que el 16% de las mujeres asesinadas había realizado una denuncia previa contra su agresor. A partir de ese dato, la organización cuestionó la eficacia de las medidas judiciales y sostuvo que en esos casos no fueron suficientes para evitar nuevos episodios de violencia.

Además de los femicidios consumados, el observatorio registró 349 intentos de femicidio que continúan bajo seguimiento.

Desde la Casa del Encuentro plantearon que el análisis conjunto de los asesinatos y los intentos permite observar dificultades en el acceso a la Justicia y en la protección de mujeres que se encuentran en situaciones de violencia.

El dato que surge de la Oficina de Violencia Doméstica

El informe también incorporó información de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación correspondiente a la feria judicial de invierno.

Durante ese período, la OVD asistió a 600 personas. De ese total, 357 denunciaron situaciones de violencia doméstica, una cifra que representó un aumento del 8% respecto del mismo período del año anterior.

Además, se realizaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que durante la feria judicial de invierno anterior.

Entre las personas asistidas, el grupo más numeroso estuvo compuesto por mujeres de entre 18 y 59 años, que representaron el 49% de los casos, mientras que niñas, niños y adolescentes representaron el 32%.

En cuanto a los vínculos involucrados, el 44% correspondió a parejas o exparejas y el 37% a relaciones filiales.

La violencia psicológica apareció en el 97% de las situaciones relevadas, seguida por la violencia simbólica, con el 58%, y la violencia física, con el 38%. También se registraron violencia económica y patrimonial (27%), social (8%), sexual (6%) y digital (2%).

En el 9% de los casos hubo amenazas de muerte y en el 3% se registró la presencia de armas.

El equipo médico de la OVD evaluó a 70 personas y constató lesiones en el 81% de los casos. Además, el 74% de quienes fueron examinados presentaba antecedentes de lesiones físicas vinculadas con episodios anteriores de violencia.

El reclamo por las políticas contra la violencia de género

A partir de estos datos, la Casa del Encuentro volvió a reclamar políticas públicas destinadas a prevenir y atender las situaciones de violencia de género. La organización cuestionó especialmente el cumplimiento de las medidas de protección y de las leyes nacionales vinculadas con la problemática.

Entre las normas mencionadas se encuentran la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley Micaela, la denominada Ley Brisa, la normativa que creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y la legislación contra la trata de personas.

La organización también expresó críticas hacia distintas políticas impulsadas por el Gobierno nacional y cuestionó la adhesión de Argentina al denominado Consenso de Ginebra, al que calificó como una iniciativa política de carácter antiabortista.

En su análisis, la Casa del Encuentro rechazó que la disminución de la violencia de género pueda darse por sentada a partir de otros indicadores y sostuvo que los datos del observatorio muestran que persisten situaciones graves de violencia contra las mujeres.

El relevamiento vuelve así a colocar en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acceso a la Justicia para las personas que atraviesan situaciones de violencia de género.

Detrás de los 169 femicidios contabilizados hasta agosto también quedan las familias afectadas por cada asesinato y, en particular, los 203 hijos e hijas que perdieron a sus madres durante los primeros ocho meses del año.