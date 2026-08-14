Caputo reconoció que algunas billeteras cobran tasas abusivas de hasta 700%

El ministro de Economía admitió que actualmente no existe una regulación que impida a las fintech aplicar costos financieros muy elevados. Aseguró que se trata de operaciones entre privados y descartó, por ahora, una intervención del Banco Central.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que algunas billeteras virtuales y fintech pueden cobrar tasas de interés consideradas abusivas en sus préstamos y admitió que actualmente no existe una norma que les impida aplicar costos financieros de ese nivel.

La declaración surgió durante una conferencia de prensa en la que el funcionario anunció además cambios en las condiciones para que los bancos puedan otorgar créditos en dólares a empresas.

Consultado por los préstamos con costos financieros que pueden alcanzar el 400% o incluso el 700%, Caputo sostuvo que se trata de tasas que, de confirmarse en esos niveles, resultan excesivas.

“Del 700% la verdad que no he visto. Pero si te están cobrando tasas, obviamente, del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas. Hoy no hay nada que les impida a ellos hacerlo”, afirmó.

El ministro consideró además que cobrar intereses de ese nivel podría terminar siendo perjudicial para las propias empresas que ofrecen esos créditos.

“No creo que puedan mantener realmente un negocio cobrando tasas de ese tipo”, sostuvo, y agregó que las billeteras virtuales apuntan en general al crecimiento de sus negocios.

El Gobierno no prevé intervenir sobre las tasas

Caputo planteó que el problema corresponde a operaciones realizadas entre particulares y descartó una intervención inmediata de las autoridades monetarias.

“Es un tema entre privados”, afirmó el ministro al referirse a las condiciones de los préstamos otorgados por las fintech.

La discusión se da en un contexto de crecimiento del endeudamiento a través de plataformas digitales, especialmente entre personas que recurren a préstamos rápidos para cubrir gastos cotidianos o sostener actividades laborales.

Las diferencias entre las tasas nominales y el costo financiero total pueden ser significativas, por lo que el costo real de un crédito depende de las condiciones específicas de cada operación.

Por el momento, Caputo sostuvo que el Banco Central no adoptará medidas para establecer un límite general a las tasas que cobran estas empresas.

Créditos en dólares para empresas

Durante la misma conferencia, el ministro anunció una flexibilización parcial de los préstamos en dólares para empresas.

La medida estará destinada exclusivamente a personas jurídicas y permitirá que los bancos puedan prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda estadounidense.

Caputo explicó que el Gobierno también implementará medidas macroprudenciales relacionadas con los requisitos de capital y los límites de exposición crediticia.

El objetivo, según el funcionario, es ampliar la oferta de financiamiento para las empresas y generar una mayor competencia entre las tasas en pesos y en dólares.

“Una tasa más competitiva en dólares puede generar una baja de la tasa en pesos”, sostuvo.

Los detalles de la modificación serán establecidos mediante la normativa correspondiente y comunicados por el Banco Central.