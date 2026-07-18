Vialidad Nacional refuerza el mantenimiento invernal en más de 1.270 kilómetros de rutas de Neuquén

El Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026 contempla tareas permanentes para garantizar la transitabilidad en rutas nacionales y pasos fronterizos afectados por hielo y nieve. En Neuquén, el operativo incluye las rutas 40, 231, 237, 234 y 242, además de los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado.

Vialidad Nacional continúa ejecutando el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, un operativo destinado a garantizar la circulación segura en las rutas nacionales y los pasos internacionales durante la temporada de nieve y bajas temperaturas.

En la provincia del Neuquén, el dispositivo abarca más de 1.270 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231, 237, 234 y 242, además de los accesos a los pasos fronterizos Cardenal Samoré y Pino Hachado, dos de los corredores internacionales más transitados de la región.

Las tareas incluyen monitoreo meteorológico permanente, recorridas preventivas, controles del estado de las calzadas y asistencia a los usuarios mediante la difusión de partes diarios y recomendaciones para viajar en condiciones invernales.

En paralelo, el operativo también se desarrolla en distintos sectores de Río Negro, donde se mantienen guardias permanentes durante las 24 horas.

En el tramo El Bolsón–Villa Mascardi de la Ruta Nacional 40 se realizan trabajos de despeje de nieve en zonas como Veranada, Cañadón de la Mosca y El Foyel, además del retiro de piedras sueltas, desmalezamiento, control de animales sueltos y aplicación preventiva de solución salina.

Por otra parte, en el tramo Bariloche–Dina Huapi se lleva adelante un riego preventivo continuo para evitar la formación de hielo sobre la calzada.

En la Ruta Nacional 23, entre Pilcaniyeu y Maquinchao, y en el corredor que une Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Valcheta y el cruce con la Ruta Nacional 3, se sostienen guardias permanentes, aplicación de solución salina y mantenimiento de banquinas, debido a que se trata de una de las zonas con temperaturas más bajas del país.

Asimismo, en los sectores Pilcaniyeu Viejo–Ñorquinco y Pilcaniyeu Viejo–Corralito continúan las tareas de perfilado y conservación de banquinas.

Para el desarrollo del operativo invernal, Vialidad Nacional estima el uso de unas 500 toneladas de sal, destinadas a la elaboración de solución salina que se aplica de manera preventiva sobre las rutas para reducir la formación de hielo y mejorar las condiciones de transitabilidad durante el invierno.