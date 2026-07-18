Nación analiza reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar la logística de Vaca Muerta

El Gobierno nacional evalúa retomar el proyecto ferroviario que permanece suspendido y que prevé modernizar 582 kilómetros de vías, además de construir otros 83 kilómetros hasta Añelo. La obra permitiría optimizar el transporte de cargas hacia el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país.

El Gobierno nacional analiza la reactivación del Tren Norpatagónico, un proyecto ferroviario de cargas que permanece suspendido y que busca fortalecer la logística de Vaca Muerta mediante la modernización de la infraestructura ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la capacidad y la confiabilidad del corredor ferroviario que une la provincia de Buenos Aires con el principal polo de producción de petróleo y gas no convencional del país, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad hidrocarburífera.

Según trascendió, el proyecto contempla la intervención de 665 kilómetros de vías férreas, permitiendo una conexión directa entre Bahía Blanca y Añelo, considerada la capital operativa de Vaca Muerta.

De acuerdo con la documentación técnica, la ejecución de la obra demandaría un plazo estimado de 48 meses y permitiría incrementar significativamente la capacidad de transporte de cargas, reducir los tiempos de traslado y mejorar la eficiencia logística de toda la región.

El plan de obras incluye el mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes, la renovación integral de otros 208 kilómetros en los tramos más deteriorados del histórico ramal ferroviario y la construcción de 83 kilómetros de vías nuevas entre Contraalmirante Cordero y Añelo.

Este nuevo desvío ferroviario permitirá evitar el paso por sectores urbanos y conectar de manera directa con el corazón operativo de Vaca Muerta.

La recuperación del corredor ferroviario aparece como una infraestructura estratégica para abastecer la creciente demanda de arena, caños, maquinaria y otros insumos necesarios para la actividad petrolera, además de facilitar el transporte de la producción hacia los principales polos industriales y puertos de exportación.

Desde el sector energético consideran que la reactivación del Tren Norpatagónico contribuiría a reducir costos logísticos, disminuir la circulación de camiones en las rutas y acompañar el crecimiento de Vaca Muerta durante los próximos años, consolidando un sistema de transporte más eficiente para una de las principales actividades económicas del país.