El Gobierno Nacional evalúa decretar asueto o feriado tras la final del Mundial

La Casa Rosada analiza declarar asueto o feriado nacional luego de la final entre Argentina y España, como parte del operativo para recibir a la Selección. La decisión dependerá de la fecha de regreso del plantel, el lugar de arribo y el esquema de los festejos.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de decretar un asueto o feriado después de la final del Mundial 2026 que disputarán Argentina y España. La medida forma parte del operativo que la Casa Rosada prepara para recibir al plantel de la Selección, independientemente del resultado del partido.

Fuentes oficiales señalaron que la decisión aún “está en evaluación” y dependerá de distintos factores, entre ellos la fecha de regreso de los jugadores, el aeropuerto elegido para el arribo y el tipo de celebración que finalmente acuerde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En Balcarce 50 toman como antecedente lo ocurrido tras el Mundial de Qatar 2022, cuando el entonces presidente Alberto Fernández decretó un feriado nacional el 20 de diciembre para acompañar los festejos por la obtención de la Copa del Mundo. En aquella oportunidad, el decreto mantuvo la prestación de servicios esenciales y estableció excepciones para bancos, entidades financieras y organismos tributarios.

No obstante, el Gobierno actual aclara que todavía no definió si avanzará con un feriado nacional, que alcanza tanto al sector público como al privado, o con un asueto administrativo, una medida de alcance más limitado que puede circunscribirse a la administración pública nacional.

En paralelo, el Ejecutivo coordina con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un eventual operativo de seguridad para recibir a la delegación argentina.

Entre las alternativas que se analizan figura una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, aunque desde el Gobierno remarcan que la decisión final dependerá de la voluntad del plantel.

También se trabaja en la logística del arribo de la Selección, ya que aún no está definido si el vuelo aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza o en Aeroparque Jorge Newbery. Esa definición será clave para organizar cortes de tránsito, corredores de circulación y los dispositivos de seguridad.

La planificación incluye la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fuerzas federales y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que analiza posibles escenarios vinculados a concentraciones masivas y prevención de incidentes.

Desde la Casa Rosada también aseguran que el presidente Javier Milei mantiene su disposición de poner a disposición el balcón de la Casa de Gobierno para que los futbolistas puedan saludar a los hinchas si así lo desean.

En ese caso, sostienen que no habrá funcionarios presentes y que el edificio permanecerá reservado exclusivamente para el personal de Casa Militar.

Mientras tanto, el Gobierno aguarda una definición de la AFA para avanzar con el operativo y resolver si finalmente declara un asueto o un feriado, una medida que también impactaría sobre la agenda legislativa prevista para la semana posterior a la final del Mundial.