Vacuna hexavalente: qué cambia en el Calendario Nacional desde 2028

Salud incorporará la vacuna hexavalente al Calendario Nacional desde 2028. El nuevo esquema tendrá tres dosis y un refuerzo para los bebés nacidos desde enero.

El Ministerio de Salud de la Nación incorporará la vacuna hexavalente acelular al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1° de enero de 2028. La nueva formulación protegerá contra seis enfermedades y permitirá reunir en una misma aplicación componentes que actualmente se administran mediante dos vacunas diferentes.

La medida fue establecida a través de la Resolución 1567/2026 y alcanzará exclusivamente a los niños nacidos desde esa fecha. El objetivo es simplificar el esquema de inmunización infantil, reducir la cantidad de aplicaciones y facilitar el cumplimiento de las dosis correspondientes.

La nueva vacuna combinará la protección que actualmente brindan la pentavalente y la antipoliomielítica inactivada (IPV). De esta manera, los chicos que completen el esquema previsto ya no necesitarán recibir una dosis adicional de IPV a los cinco años.

Contra qué enfermedades protege la vacuna hexavalente

La formulación incluye protección contra seis enfermedades:

Difteria.

Tétanos.

Tos convulsa o coqueluche.

Hepatitis B.

Poliomielitis.

Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

El esquema contempla tres dosis iniciales, a los dos, cuatro y seis meses de vida, y un refuerzo entre los 15 y los 18 meses.

La principal modificación está relacionada con la incorporación del componente contra la poliomielitis en la misma vacuna. Actualmente, esa protección se administra por separado mediante la IPV, por lo que la nueva estrategia permitirá reorganizar el calendario y eliminar la dosis adicional prevista a los cinco años para los niños que completen el esquema hexavalente.

Qué pasará con los chicos nacidos antes de 2028

La incorporación no modificará automáticamente la vacunación de todos los niños. Quienes hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive deberán continuar con el esquema vigente para su cohorte, que contempla las vacunas pentavalente e IPV.

Esto significa que la nueva formulación comenzará a utilizarse con los bebés nacidos desde el 1° de enero de 2028, sin alterar las indicaciones correspondientes a quienes ya estén realizando su esquema de inmunización.

El Ministerio de Salud también deberá elaborar lineamientos técnicos para resolver situaciones particulares, como esquemas incompletos, combinaciones de distintas formulaciones e indicaciones especiales.

Por qué se eligió una formulación acelular

Hasta ahora, la vacuna hexavalente acelular se utiliza en determinados grupos de niños prematuros: aquellos nacidos antes de las 37 semanas de gestación y con un peso inferior a 1.500 gramos.

Una de las características de esta formulación es que el componente contra la tos convulsa utiliza una tecnología acelular, que en general presenta menos reacciones adversas que las vacunas con componentes de células enteras.

La decisión de ampliar su utilización fue respaldada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), que evaluó evidencia científica, recomendaciones internacionales, experiencias de otros países y datos sobre coberturas y eventos supuestamente atribuibles a la vacunación registrados durante 2025.

Menos aplicaciones y cambios en los vacunatorios

Además de simplificar la vacunación infantil, la incorporación de una fórmula combinada busca mejorar la organización de los servicios sanitarios.

La estrategia permitirá reducir la cantidad de aplicaciones necesarias y facilitar procesos de compra, distribución, transporte, almacenamiento y conservación de las vacunas. También apunta a simplificar el seguimiento de los esquemas y la carga de información en los registros nominales.

La modificación forma parte de una actualización del calendario que comenzará a aplicarse en 2028. Hasta entonces, continuará vigente el esquema actual para los niños que no formen parte de la nueva cohorte.