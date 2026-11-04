Luis Caputo descartó una devaluación y expuso su plan económico

Caputo descartó devaluar ante la UIA y afirmó que el tipo de cambio no es clave. Apunta a bajar el costo financiero e impuestos para ganar competitividad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a descartar la posibilidad de aplicar un salto discrecional en el tipo de cambio al disertar ante los empresarios en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante su exposición, el funcionario sostuvo que el valor del dólar resulta “poco importante” para determinar la competitividad de las empresas y remarcó que las prioridades del Palacio de Hacienda se centrarán en reducir el costo del financiamiento y eliminar tramas regulatorias.

El planteo oficial busca instalar un cambio de paradigma para el sector productivo, insistiendo en que el acceso al crédito razonable y la baja de impuestos deben reemplazar las tradicionales exigencias de devaluación para ganar mercados.

El cálculo del equipo económico: financiación contra tipo de cambio

Pese a sostener que la divisa no es el factor determinante, Caputo apeló a una referencia numérica para fundamentar su postura ante los industriales. En su análisis, contrapuso las tasas que pagan las pequeñas y medianas empresas con la tasa de referencia del mercado:

Tasas actuales para pymes: el ministro señaló que las pequeñas unidades productivas se financian actualmente a niveles del 70%, 80% o 90%, frente a un mercado de referencia que cotiza entre el 23% y el 25%.

el ministro señaló que las pequeñas unidades productivas se financian actualmente a niveles del 70%, 80% o 90%, frente a un mercado de referencia que cotiza entre el 23% y el 25%. La equivalencia con el dólar: fundamentó que, si se logra reducir el costo del crédito para las pymes a un rango del 35% o 40%, el ahorro anual de 40 puntos equivaldría al impacto de ubicar el tipo de cambio en torno a los $2.100 por dólar.

En la actualidad, mientras el techo de la banda fijado por el Banco Central permite una cotización máxima teórica de hasta $1.989 para este mes tras ajustar por inflación, el valor de mercado se sitúa cerca de los $1.550 debido a las intervenciones indirectas de la autoridad monetaria.

Diagnóstico sobre la liquidez y paralelos históricos

Durante la presentación, el titular de la cartera económica respondió implícitamente a las críticas de consultores y economistas que advierten sobre un posible atraso cambiario y sobre los efectos de la liquidez en la actividad económica. Al respecto, el ministro negó la existencia de una falta de pesos en el sistema y atribuyó la brecha de tasas activas a la falta de confianza de los ahorristas, lo que genera depósitos concentrados a 30 días e impide a las entidades bancarias estructurar préstamos a mayor plazo para la industria.

El esquema impulsado por la conducción económica evoca los planes de competitividad implementados en gestiones pasadas para compensar distorsiones mediante exenciones tributarias y quita de aranceles, aunque desde el Ejecutivo marcan como diferencia sustancial el mantenimiento del superávit fiscal como ancla de la macroeconomía.