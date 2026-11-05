Casi un millón de personas perdieron cobertura médica privada y crece la dependencia del sistema público

La cantidad de afiliados a obras sociales y prepagas cayó a su nivel más bajo desde 2016. Más de 1,2 millones de personas pasaron al sistema público.

La cantidad de personas afiliadas a obras sociales y empresas de medicina prepaga registró su nivel más bajo desde 2016, en un escenario marcado por la pérdida de empleos y el fuerte aumento de las cuotas de salud privada. En el último año analizado, casi 970.000 personas quedaron fuera de ese tipo de cobertura y más de 1,2 millones pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y reflejan un cambio en el acceso a la atención médica en Argentina.

De acuerdo con las cifras difundidas, el 64,3% de la población cuenta con algún tipo de cobertura privada, ya sea mediante una obra social o una prepaga, mientras que el 35,5% depende exclusivamente de los hospitales y centros de salud públicos.

La caída de afiliados se produjo en paralelo con el deterioro del empleo registrado y el incremento de los costos de la medicina privada. Entre el primer semestre de 2025 y el mismo período de 2026, la cantidad de personas cubiertas por obras sociales y prepagas se redujo en aproximadamente 969.340.

El impacto de la pérdida de empleo y el aumento de las prepagas

Uno de los factores que explican la reducción de la cobertura es la caída del empleo registrado. Durante el período analizado se perdieron más de 132.000 puestos de trabajo privados y otros 29.533 empleos públicos.

Si se toma como referencia el inicio del gobierno de Javier Milei, la destrucción de puestos de trabajo privados llegó a 253.049, mientras que en el sector estatal se contabilizaron otras 87.313 bajas.

La pérdida de un empleo formal no afecta únicamente al trabajador, sino que también puede dejar sin cobertura de obra social a los integrantes de su grupo familiar.

A ese escenario se sumó el encarecimiento de la medicina prepaga. Entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, los aranceles de las empresas del sector aumentaron cerca de un 499,7%, frente a una inflación acumulada del 344% en el mismo período.

La diferencia entre ambos incrementos deterioró la capacidad de muchas familias para sostener una cuota privada y obligó a reorganizar sus gastos de salud.

Más de 1,2 millones de personas pasaron al sistema público

La dimensión del cambio también aparece en los datos del Instituto Argentina Grande (IAG). Según sus estimaciones, entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, unas 1.266.863 personas pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

Por otra parte, las obras sociales nacionales perdieron 1.159.205 beneficiarios entre 2023 y septiembre de 2026, de acuerdo con registros de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La caída tuvo un impacto importante en distintos sectores de actividad. Entre los casos más significativos aparecen:

Comercio: OSECAC perdió el 23,7% de sus beneficiarios.

Estatales: OSPCN registró una caída del 26%.

Construcción: OSPeCon redujo su cantidad de afiliados un 27,4%.

Petróleo: OSPe tuvo una baja del 6,2%.

El retroceso también alcanzó a sectores vinculados con actividades que mantienen un desempeño económico relativamente favorable, como el petróleo.

La excepción: creció la cantidad de afiliados a OSDEPYM

En medio de la caída generalizada, algunas entidades registraron un comportamiento diferente. OSDEPYM aumentó un 199,6% su cantidad de asociados y llegó a cerca de 600.000 beneficiarios.

Ese crecimiento estuvo relacionado con la incorporación de nuevos trabajadores monotributistas. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el régimen simplificado sumó 177.100 inscriptos, lo que representó un incremento del 8,7%.

La evolución muestra una diferencia entre los distintos segmentos del sistema: mientras las obras sociales vinculadas al empleo registrado perdieron beneficiarios, algunas entidades recibieron nuevos afiliados provenientes del monotributo.

La combinación de salarios deteriorados, pérdida de puestos de trabajo y cuotas de medicina privada que crecieron por encima de la inflación dejó a una porción cada vez mayor de la población dependiendo exclusivamente de la atención pública. El desafío para el sistema sanitario será responder a una demanda creciente en un contexto de cambios profundos en las fuentes de cobertura médica.