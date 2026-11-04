Bob Dylan se reunió con el papa León XIV: el regalo que intercambiaron y el vínculo que los une

León XIV recibió a Bob Dylan en el Palacio Apostólico del Vaticano. Hablaron sobre música y paz, y se intercambiaron regalos antes de un concierto en Roma.

El papa León XIV recibió este miércoles 4 de noviembre al músico estadounidense Bob Dylan en el Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro breve en el que intercambiaron saludos, mantuvieron una charla informal y se entregaron obsequios. La reunión se produjo durante la estadía del artista en Roma, donde tiene previsto ofrecer un concierto este jueves.

El cantautor, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura, llegó vestido con una sudadera negra con capucha. Durante la audiencia, el Pontífice le obsequió un rosario, mientras que Dylan le entregó un ejemplar de Chronicles: Volume One, su autobiografía publicada en distintos países.

El encuentro tuvo además un antecedente particular: meses atrás, León XIV había citado versos de una canción del músico en el prólogo de un libro dedicado al desarme y la paz, publicado por la Librería Editora Vaticana.

Los versos de Dylan que citó el Papa

En julio de 2026, el Pontífice utilizó fragmentos de Go Away You Bomb, una canción de protesta que Dylan escribió en 1963, durante la Guerra Fría, para advertir sobre los riesgos del rearme y la amenaza nuclear.

La obra tiene una historia particular: nunca fue grabada ni publicada oficialmente en un álbum y su manuscrito original permaneció inédito hasta que fue redescubierto en 2013.

En el prólogo del libro Desarmado y desarmante. La paz es un regalo, León XIV recuperó esos versos para plantear una reflexión sobre la responsabilidad humana en la creación y utilización de armas capaces de provocar una destrucción masiva.

El antecedente de Bob Dylan con Juan Pablo II

No es la primera vez que Dylan se encuentra con un Papa. En 1997, el músico participó del XXIII Congreso Eucarístico Nacional realizado en Bolonia, donde actuó ante Juan Pablo II y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes.

En aquella oportunidad interpretó tres de sus canciones más conocidas, entre ellas Knockin’ on Heaven’s Door. Después subió al escenario papal, se quitó el sombrero e intercambió un saludo con el pontífice.

Durante su discurso, Juan Pablo II también hizo referencia a la música de Dylan. Citó una pregunta de Blowin’ in the Wind sobre el camino que debe recorrer una persona para ser considerada plenamente humana y la vinculó con un mensaje sobre Jesucristo.

Una gira por Italia

La visita al Vaticano coincidió con la etapa italiana de la gira Rough and Rowdy Ways Tour. Dylan tiene previsto presentarse este jueves 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de Roma, antes de continuar con conciertos en Milán y Bolonia.

La reunión con León XIV volvió a reunir dos universos que ya habían tenido un punto de contacto: la música de protesta del artista estadounidense y los mensajes de paz y desarme expresados por el Vaticano.